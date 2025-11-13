¼«¿ÈÉÔºß¤ÇÎò»ËÅª¾¡Íø¡ÖÊÌ¤Ë¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¡×¡¡±óÆ£¹Ò¤¬ÊÑ¤¨¤Ê¤¤¡É¥¹¥¿¥ó¥¹¡É¡Öµ¤¤Ë¤·¤Æ¤Ê¤¤¡×
±óÆ£¹Ò¤Ï²ø²æ¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê10·î¥·¥ê¡¼¥ºÉÔ»²²Ã
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡ÊFIFA¥é¥ó¥¯19°Ì¡Ë¤Ï11·î14Æü¡¢ËÅÄ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025¤Ç¥¬¡¼¥ÊÂåÉ½¡ÊÆ±73°Ì¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡Á°ÆüÎý½¬¤òÆ±¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤¤¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎMF±óÆ£¹Ò¤Ï¼èºàÂÐ±þ¤Ç¼«¿È¤¬ÉÔºß¤È¤Ê¤Ã¤¿Á°²ó¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Ë¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤¬ÉÔºß¤Ç¥Á¡¼¥à¤¬Âç¤¤¯Êø¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥Á¡¼¥àºî¤ê¤Ï¤½¤â¤½¤â¤·¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡±óÆ£¤ÏÁ°²ó¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÅö½é¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢²ø²æ¤Î¤¿¤áÉÔ»²²Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£±óÆ£ÉÔºß¤Î¥Á¡¼¥à¤ÏMFÆîÌîÂó¼Â¤¬¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ò´¬¤¡¢ÅÚÃÅ¾ì¤ÇÄÉ¤¤ÉÕ¤¤¤¿¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¡¢¤½¤·¤Æ¥Ö¥é¥¸¥ëÁê¼ê¤Ë2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¸åÈ¾¤Ë3ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¤Îò»ËÅª¤Ê¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Ï¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ç¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦±óÆ£¤Ï¡¢¡ÖÎò»ËÅª¾¡Íø¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥Á¡¼¥àÎÏ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤»î¹ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬ÉÔºß¤Ç¥Á¡¼¥à¤¬Âç¤¤¯Êø¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥Á¡¼¥àºî¤ê¤Ï¤½¤â¤½¤â¤·¤Æ¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¤¬¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¼«Á³ÂÎ¤Ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¢¤Þ¤ê¼«Ê¬¤¬ÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤¹¤®¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ°Õ³°¤ÈÂ¿¤¯¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ï¼«Ê¬¤¬º£¤Þ¤Ç¼¨¤·¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤ò¤ß¤ó¤Ê¤¬¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ò´¬¤¤¤¿ÆîÌîÁª¼ê¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤Þ¤Ç´¬¤¤¤Æ¤¤¿Áª¼êÃ£¤Ï¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤È»×¤¦¡£¤½¤³¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡±óÆ£¤ÏÂåÉ½¥·¥ê¡¼¥º¤ÇºÇ½é¤«¤éÉÔºß¤È¤Ê¤Ã¤¿Á°²ó¤¬2019Ç¯6·î°ÊÍè¤À¤Ã¤¿¡£¼«¿È¤¬ÉÔºß¤Î¤Ê¤«¤Ç¥Á¡¼¥à¤¬¹¥¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢´íµ¡´¶¤Ï¤¢¤ë¤«¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ë¡ÖÊÌ¤Ë¤¢¤Þ¤ê¤½¤³¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È¿¨¤ì¡¢¡Ö¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤ÎÎÏ¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤ì¤ÐÊÌ¤Ë¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¤½¤³¤Î¼«Ê¬¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤·¡¢Í¿¤¨¤é¤ì¤¿Ìò³ä¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÊÌ¤ËÃ¯¤¬½Ð¤è¤¦¤¬Æ±¤¸Àï¤¤¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥Á¡¼¥à¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¤·¡¢WÇÕ¤ÇÏ¢Àï¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÁ´°÷¤ÎÎÏ¤¬É¬Í×¤È¹Í¤¨¤Æ¤â¡¢ÃæÈ×´Þ¤á¤Æ¤É¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤â2¥Á¡¼¥àÊ¬¤°¤é¤¤ºî¤ì¤ë¤À¤±¤ÎÀïÎÏ¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢ºÇÄã¸Â¤ÎWÇÕÍ¥¾¡¤ËÉ¬Í×¤Ê¾ò·ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ó¤Þ¤êµ¤¤Ë¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤âÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤ÆÂåÉ½¤ò¸«¤ë¡¢ÂåÉ½´ü´Ö¤¬¤Ê¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç²ÈÂ²¤È¤Î¤ó¤Ó¤ê²á¤´¤·¤¿¤ê¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç½¼¼Â¤·¤¿»þ´Ö¤ò¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï²á¤´¤»¤¿¡£µÕ¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ê¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤âÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¡Ø¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂåÉ½¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¤Ê¡Ù¤È¤«¡¢¡ØÂåÉ½Áª¼ê¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤ò»×¤¤ÊÖ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¤¤¤¤´ü´Ö¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Á¡¼¥à¤ò°ìÈÖ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿32ºÐ¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡£ËÜÈÖ¤Þ¤Ç¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Î¥Á¡¼¥à¤ÎÄì¾å¤²¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡¦¾®À¾Í¥²ð / Yusuke Konishi¡Ë