８日、第２回江東金融湾ハイレベルフォーラムの会場。（海口＝新華社配信）

【新華社海口11月13日】中国海南省海口市で8日、「第2回江東金融湾ハイレベルフォーラム」が開催された。中華全国工商業連合会（工商連）常務委員で香港全港各区工商連の盧錦欽（ろ・きんきん）首席会長は席上、「海南島全域を独立した税関管理区域とする『封関』運営の開始後、全港各区工商連は粤港澳大湾区（広東・香港・マカオグレーターベイエリア）への融合の先頭に立ち、橋渡し役となって中国内地と香港特別行政区の共生発展を支援していく」と述べた。

盧氏はまた、海南自由貿易港の建設にあたり、ゼロ関税、複数取引所、越境電子商取引（EC）、金融相互接続などの機会を生かし、香港の海外展開チームや新規株式公開（IPO）資源を最大限に利用して、産業の確実な定着を目指すべきだと語った。

中国（深圳）総合開発研究院の李羅力（り・らりき）副理事長は、海南自由貿易港と粤港澳大湾区という二つの戦略的拠点の緊密な連携は、中国が国際情勢の変化に対応し、発展の優位性を築く重要な鍵だと指摘。シナジー効果を生むには、両地域の協力体制を固め、共に成長できる仕組みが欠かせないと述べた。（記者/王存福）