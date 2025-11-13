『THE SECOND』準優勝芸人、「めちゃくちゃ」自宅を間違って解体される…警察介入できない理由語る
お笑いコンビ・囲碁将棋の文田大介が12日、ABCテレビ『これ余談なんですけど…』（※関西ローカル）に出演。自宅が壊されるという被害に遭ったことを明かした。
【写真】衝撃的！「53万9110円」の証拠写真をアップした文田大介
今回は、『M-1グランプリ2024』準優勝のバッテリィズ（エース、寺家）と、『THE SECOND〜漫才トーナメント〜2025』準優勝の囲碁将棋（文田、根建太一）が来店。限りなく優勝に近かった賞レース“準優勝コンビ”2組が、賞レースへの思いや準優勝後の変化、“M-1グランプリ準優勝芸人”にまつわる秘話などを語った。
『M-1』後の活躍ぶりに、顔がにやける寺家に対して、MCのかまいたち・山内健司から「ずっと顔が引きつってる」と指摘された文田は「全然仕事増えていない」と訴える。それに対して山内から「解体工事系のCMとか来てない？」と振られると、「家壊されたけど、勝手に」と告白した。
文田の「自宅を、裏のコーポの工事と間違えて壊されて」という話にバッテリィズは驚きと困惑の表情に…。続けて、「警察に『これって警察（は）介入してくれないんですか？』って聞いたら、『介入できません』って言われて」と言い、「理由が『わざとじゃないんで』って」不満げに語り、笑いを誘った。
「めちゃくちゃよ」という文田に、かまいたち・濱家隆一は「それはしゃあない。ごめんなさいやもん」とイジりつつ、なだめていた。
なお、TVerで見逃し配信中。20日午前0時17分終了予定。
