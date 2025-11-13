トラジャ宮近海斗、福原遥の差し入れで勘違い 全員へなのに「俺だけに差し入れを？」
俳優の福原遥、宮近海斗（Travis Japan）が13日、都内で行われたスピッツの名曲「楓（かえで）」を原案にした映画『楓』（12月19日公開）のジャパンプレミアの舞台あいさつに登壇した。
【写真】素敵…！明るい笑顔で子供に手を振る宮近海斗
撮影でのエピソードを問われると宮近は「広場での撮影あったじゃないですか。シーンが変わって居場所が変わるとなった時に、福原さんが『コーヒーは何が好きですか？』と聞いてくださって！『ありがとうございます。これが好きです』と言った」と振り返る。直接聞かれたことで宮近は「優しい！俺だけに差し入れを！」と宮近個人へだと思ってうれしくなったというが「支度場に戻ったら皆さんも片手にコーヒーも持たれていて…」と勘違いだったそう。最後は「優しい差し入れがすごいな。ステキだな」と思ったという話を披露して笑いを誘っていた。
そのほか、福士蒼汰、宮沢氷魚、石井杏奈、行定勲監督も登壇した。
1998年発表の楽曲「楓」は、アルバム『フェイクファー』に収録されて以降、世代を超えて愛され続けてきた名曲。本作では、行定勲監督がその世界観に寄り添い、登場人物たちの心の揺らぎを丁寧に描くラブストーリーとして映画化する。
本作は、恋人の恵を事故で亡くした亜子（福原）が、恵の双子の弟・涼（福士）を恵だと思い込んでしまうことから始まる切ない運命を描いたラブストーリー。涼と亜子、真実を隠しながらひかれ合ってしまう2人のすれ違い、それぞれの秘めたる想いが物語の中で紡がれる。
