サッカー日本代表は14日に豊田スタジアムで国際親善試合ガーナ戦に臨む。13日は試合会場で公式練習が行われ、報道陣に公開された冒頭部分ではボール回しなどで最終調整。MF堂安律（27＝Eフランクフルト）も軽快に動き、取材対応では「W杯前にアフリカ勢と試合できるのは有意義」と待ち望んだ。

来年のW杯北中米大会まで約7カ月。今回の国際親善試合2試合が年内最後の代表活動となる。背番号10は「試合数が少なくなっているのも認識している。新しいことをトライできる期間も限られてきた中で、やってきたことを集大成にしていく期間。いろいろ詰めすぎるのも良くないと思うし、逆にチャレンジしないのも良くない。バランスを見ながら、勝利を目指していく逆算の中で試合を進めていけたら」と見据える。

この日、森保監督は前日会見でガーナ戦の先発布陣を「（先月の）ブラジル戦のスタメンを中心にトレーニングで考えていきたい」と明かした。スタメンで王国撃破に貢献した堂安はガーナ戦も先発出場が濃厚だ。公式練習でも軽快に動き、万全をアピールした。

今回は天皇杯準決勝を控えるクラブの所属選手は招集が見送られ、精神的支柱を担っているDF長友佑都（39＝FC東京）が不在。堂安は「今の日本代表（メンバー）のキャラクターは“（自分が）引っ張っていきたい”という思いが強い選手が多い。“長友さんの穴を埋めるようにしよう”みたいな考えはいらないと思ってて、自分たちの色で、自分たちのやり方で、チームのことを考えて行動できたら」と自身に言い聞かせるように話した。