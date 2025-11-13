お姉ちゃんが小学校へ登校→数分後、寂しさが爆発してしまった犬が…『健気で可愛すぎる行動』に19万再生の反響「たまらない」「なんていい子」
寂しさが爆発してしまったわんこの行動が反響を呼んでいます。
話題となっている投稿は記事執筆時点で19万8000回再生を突破し、「健気でたまらない」「なんていい子なの」「離れたくないんですね」といったコメントが寄せられることとなりました。
寂しさが爆発してしまった犬
TikTokアカウント「jino_corgi」では、コーギーの『ジッさん』の可愛い姿が紹介されています。ジッさんは、一緒に住む『お姉ちゃん』のことが大好き。お姉ちゃんが学校に行ってしまうと、寂しくて落ち込んでしまうのだとか…。
そんなジッさんの心を支えてくれるのは、小さなコーギーのぬいぐるみ。お姉ちゃんが出発した後は、ぬいぐるみを抱きしめるようにして静かに過ごすといいます。実はぬいぐるみはお姉ちゃんのもの。大好きなお姉ちゃんのニオイがするため、心が安らぐのかもしれません。
しばらくしてジッさんの様子を見に行くと、ぬいぐるみを枕にして横になっているのだとか。しかしよく見ると寝てはいません。お姉ちゃんのニオイを嗅ぎながら、帰りを待ちわびているのでしょう。
やっぱり落ち着くのは…
さらに時間がたち、再びジッさんの様子を確認してみると…。ジッさんは、ぬいぐるみを横に置いて、同じ体勢で寝ていたそうです。まるでコーギーの親子のように見える光景に、なんだかホッコリ…♡
しかし、やっぱり抱きしめるようにして横になるのが落ち着くようです。いびきの音に気が付いて見に行ってみると、ぬいぐるみをぎゅっと抱きしめたまま、スヤスヤと眠っていたといいます。
ぬいぐるみを抱えてお姉ちゃんの帰りを待つジッさんの健気な姿がたまらない一幕なのでした。
この投稿には「抱きしめたいです」「ぬいぐるみ抱っこ落ち着くね」「羨ましい…ぬいぐるみになりたい」などのさまざまなコメントが寄せられています。
お姉ちゃんとのひととき
別の日の投稿では、ジッさんとお姉ちゃんの仲睦まじい姿も紹介されています。学校から帰ってきたお姉ちゃんは、読書に勤しむことに。しかし、その膝元にはジッさんがいたのでした。
本を読みながら、片手でジッさんを撫で続けるお姉ちゃん。お姉ちゃんの愛に包まれて、ジッさんもウトウト…。
読書が終わると、2人並んでテレビを鑑賞していたそう。優しいお姉ちゃんとの平和な時間が大好きなジッさんなのでした！
ジッさんの穏やかな日常はTikTokアカウント「jino_corgi」の他の投稿からチェックすることができます！ぜひ遊びに行ってみてくださいね。
