岩田剛典、主演映画『金髪』でイメージ覆す役柄に挑戦！『新解釈・幕末伝』での新たな一面にも期待

11月21日より主演映画『金髪』が公開される三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE・岩田剛典。12月19日には豪華俳優陣が集結した映画『新解釈・幕末伝』の公開も控えており、俳優としてますます勢いを増している印象だ。本記事では、岩田の最新出演作の見どころを紹介しつつ、彼の新たな挑戦にもスポットを当てたい。

映画『金髪』は、岩田演じる主人公の中学校教師・市川が、担任クラスの生徒たちが髪を金色に染めて登校する“金髪デモ”騒動と、恋人から結婚を切り出されるという2つの転機を通して成長していく姿を描いた物語。同作では、若手でも中年でもない年頃で自分を客観視できていない“イタい”教師という、自身のイメージとはガラリと異なる役に挑戦する岩田だが、公式コメントでは、「今まで演じた中で多分ダントツでみっともなくてダサい主人公を演じました」と明かしている。

今年放送されたドラマ『フォレスト』（ABCテレビ・テレビ朝日系）では、秘密を抱えたクリーニング店の店主を繊細に演じたほか、『DOCTOR PRICE』（読売テレビ・日本テレビ系）では、医師専門の転職エージェント“Dr.コネクション”の社長・鳴木金成役を務め、ダークヒーロー的な演技が“ハマり役”と高評価を集めていた岩田。これまでクールでミステリアスなキャラクターを演じる機会が多かった岩田だけに、『金髪』での“ダサい主人公”は俳優としての新たな境地を感じさせる役柄となりそうだ。

また、岩田は、コメディ界屈指のヒットメーカー・福田雄一監督が新たに手掛ける映画『新解釈・幕末伝』で、“人斬り以蔵”の異名を持つ岡田以蔵役を演じる。2020年に公開され、興行収入40億円を突破した大ヒット作『新解釈・三國志』ではナルシストなイケメン将軍・趙雲を体当たりで演じるなど、これまで福田作品にたびたび出演し、コミカルな演技にも磨きをかけてきた岩田。経験を積んで挑む本作では、さらなる進化が期待できそうだ。

俳優としてステップアップを続けながら、多彩な役柄にも果敢に挑戦を続ける岩田。公開を控える2作では、そんな彼の新たな表情を見ることができそうだ。芝居の引き出しを増やし、役者として進化を続ける岩田から、今後も目が離せない。