​​エミリン「290円！」旅行にぴったり！コスパも最強な愛用スキンケアアイテム

エミリンこと大松絵美さんが、自身のYoutubeチャンネルに『【20万円超え】世界最大の無印良品で買い放題してみたらあまりにも楽しすぎて大盤振る舞いしちゃった』の動画を投稿。無印良品でお買い物をする様子を公開し、中には美容系のアイテムを手に取る場面も！

【関連記事】エミリン「もう最強」購入した保湿力抜群のクリーム系シートマスク

■洗顔

動画内に登場したのはこちら！

無印良品/マイルドスクラブ洗顔フォーム 携帯用 税込290円（公式サイトより）

植物由来スクラブが配合されており、優しく肌の汚れや角質をオフしてくれる洗顔フォーム！大松さんが見つけたのは、お試しや旅行に最適なミニサイズ！

こちらを店内で見つけた大松さんは「あっあっ」「これ好きこれ好き」とテンションが上がった様子で紹介。

そして「このサイズ感だから、旅行の時にちょうど持っていきやすい」と小さめのミニサイズが便利だと言及。続けて「のに290円！」とコスパの面にも触れながらカゴに入れていました！

■動画もチェック

動画内ではその他にも様々なお買い物の様子を公開！ぜひチェックしてみてくださいね。