11·î13Æü¡¢¸ÞÀô»Ô¤Î½»ÂðÎ¢¤Ë¤¢¤ë³Á¤ÎÌÚ¤Ë¥¯¥Þ1Æ¬¤¬ÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢¶ÛµÞ½ÆÎÄ¤Ë¤è¤ê¶î½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸©Æâ¤ÇÁê¼¡¤°¥¯¥Þ¤Î½ÐË×¡Ä¾®ÀéÃ«»Ô¤Ç¤ÏÆÃ»º¤Î¥Ë¥·¥¥´¥¤¤¬¥¯¥Þ¤ËÊá¿©¤µ¤ì¤ëÈï³²¤âÈ¯À¸¤·À¸»º¼Ô¤ÏÆ¬¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤³¤í¤É¤³¤í¤ÇÆ»Ï©¤ò¤Õ¤µ¤°·Ù»¡´±¤ä»Ô¤Î¿¦°÷¡£¸ÞÀô»Ô¾®Ùî¤Ç¥¯¥Þ¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤ÆÄÌ¹Ô»ß¤á¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¯¥Þ¤¬¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï½»Âð¤ÎÎ¢¼ê¤Ë¤¢¤ë³Á¤ÎÌÚ¡£
Q¡ËºÇ¶á¤³¤ÎÊÕ¤ê¤Ç¥¯¥Þ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¡©
¡Ò¶áÎÙ¤Î½»Ì±¡Ó
¡Ö¤½¤¦¤½¤¦¡¢¤¤ç¤¦¤Ç3ÆüÌÜ¡£¤É¤³¤«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢³Á¤ÎÌÚ¤Î¼Â¤¬¤¢¤ë¤«¤éÆ¨¤²¤Ê¤¤¤Ç¤Þ¤¿Íè¤¿¤ó¤À¤Í¡×
»Ô¤ÏÅö½é¡¢¥¯¥Þ¤ò¶î½ü¤»¤º¤ËÄÉ¤¤Ê§¤ª¤¦¤ÈÂÐ±þ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥¯¥Þ¤¬ÌÚ¤«¤é¹ß¤ê¤ºÌó2»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤³¤¦Ãå¾õÂÖ¡£¸á¸å1»þÁ°¤Ë»ÔÄ¹¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç½Æ´ï¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¡Ö¶ÛµÞ½ÆÎÄ¡×¤ò¼Â»Ü¤·¥¯¥Þ¤ò¶î½ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ò½»¿Í¤Ï¡Ó
¡ÖÉ÷¤Î¤¿¤á¤Ë¤¢¤Þ¤êÆ°¤«¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¡¢¤¸¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£³Á¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤¢¤Þ¤êÆ°¤«¤Ê¤¤¤ÇµÙ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£²¼¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤±¤É¡¢ ÌÚ¤ËÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡£¤é¤¯¤é¤¯µÙ¤á¤Þ¤¹¡×
¶ÛµÞ½ÆÎÄ¤Î¼Â»Ü¤Ï¿·³ã¸©Æâ¤Ç5ÎãÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡þ
°ìÊý¡¢¾®ÀéÃ«»ÔÆî²Ùº¢¤Ç¤Ï¡Ä
¡ÒÊ¿ÂôÀ¿ÂÀÏº¤µ¤ó¡Ó
¡Ö¤³¤ìÇË¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤¦¤í¤³¡¢¤½¤¦¤À¡×
Q¡Ë¥¯¥Þ¤¬ÇË¤Ã¤¿ÌÖ¤Ï¡©
¡Ö¤³¤ì¤³¤ì¡¢¤«¤±¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Î¤òÇË¤Ã¤ÆÌÖ¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¤ª¤Ó¤´ó¤»¤Æ¡Ê¿©¤Ù¤¿¤Î¤«¡Ë¡×
Ë¬¤Í¤¿¤Î¤Ï¥Ë¥·¥¥´¥¤¤ò°é¤Æ¤ë¤¿¤á¤ÎÍÜ¸ñÃÓ¡£ÌÖ¤¬ÇË¤é¤ì¡¢ÉÕ¶á¤Ë¤Ïµû¤ÎÎÚ¤ä»à³¼¤¬»¶Íð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ò´ÝÀ¿ÍÜ¸ñ¾ì¡¡Ê¿ÂôÀ¿ÂÀÏº¤µ¤ó¡Ó
¡Öº£¤Þ¤Ç¶Ó¸ñ¤ò¿©¤¦¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤ó¤Þ¤ê¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¾®ÀéÃ«»Ô¤ÇÍÜ¸ñ¶È¤ò±Ä¤àÊ¿ÂôÀ¿ÂÀÏº¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£11·î11Æü¡¢¥Ë¥·¥¥´¥¤¤ÎÈï³²¤Ëµ¤ÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¡£12Æü¸á¸å¤Ë¤Ï¡¢ÌÖ¤òÄ¾¤·¤ËÍè¤¿Ê¿Âô¤µ¤ó¤Î²ÈÂ²¤¬¥Ë¥·¥¥´¥¤¤ò¿©¤Ù¤ë¥¯¥Þ¤òÌÜ·â¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ò´ÝÀ¿ÍÜ¸ñ¾ì¡¡Ê¿ÂôÀ¿ÂÀÏº¤µ¤ó¡Ó
¡Ö¤³¤³¤Ë¥¯¥Þ¤¬¤¤¤¿¤ó¤À¡£ÌÖ¤¬¤Þ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤éÄ¾¤½¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¤½¤³¤Ë¡Ê¥¯¥Þ¤¬¡Ë¤¤¤¿¡£¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¼Ö¤Î¤È¤³¤í¤ËÆ¨¤²¤¿¡×
ÂÎÄ¹¤ÏÌó1¥áー¥È¥ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¯¥Þ¤Î¹ÔÊý¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥Ë¥·¥¥´¥¤¤ò°é¤Æ¤Æ¤³¤ÎÆ»70Ç¯¡ÄÊ¿Âô¤µ¤ó¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ë¥·¥¥´¥¤¤Î±Â¤òÆþ¤ì¤¿µë±Â´ï¤¬¥¯¥Þ¤ËÁÀ¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¥Ë¥·¥¥´¥¤¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ëÈï³²¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ò´ÝÀ¿ÍÜ¸ñ¾ì¡¡Ê¿ÂôÀ¿ÂÀÏº¤µ¤ó¡Ó
¡Ö¥Ë¥·¥¥´¥¤¤ò¿©¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Âç¥·¥ç¥Ã¥¯¤ß¤ó¤Ê¤³¤ì¤«¤éµ¤¤òÉÕ¤±¤Ê¤¤¤È¡£¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ëµû¤¬¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¿Í¤¬¡Êºî¶È¤Ë¡ËÍè¤ë¤«¤é¤Í¡¢¥¯¥Þ¤ËÁø¶ø¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×
¡Ö±Ë¤°ÊõÀÐ¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Ë¥·¥¥´¥¤¤â¥¯¥Þ¤ÎÈï³²¤Ë¡Ä¸©¤Ïº£¥·ー¥º¥ó¡¢¥¯¥Þ¤Î½ÐË×¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¤·¤Æ·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
