金融資産1600万円「外食は月に1回。家計のやりくりに余裕が持てない」67歳女性の物価高への不安
金融庁の報告書に端を発して話題となった「老後2000万円問題」など、老後の心配事といえばやはりお金ではないでしょうか。もっと出世しておけばよかったと現役時代に後悔を持つ人もいるようです。
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、東京都在住67歳女性のケースをご紹介します。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、東京都在住67歳女性のケースをご紹介します。
回答者プロフィール回答者本人：67歳女性
同居家族構成：本人、夫（70歳）
住居形態：持ち家（マンションなどの共同住宅）
居住地：東京都
リタイア前の雇用形態：正社員
リタイア前の年収：550万円
現在の預貯金：1200万円、リスク資産：400万円
これまでの年金加入期間：国民年金180カ月、厚生年金300カ月
現在受給している年金額（月額）老齢年金（国民年金・厚生年金）：15万8000円
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
配偶者の年金や収入：年金12万円
「予想外の支出がある月は少し不安」現在の年金額について満足しているか、の問いに「どちらでもない」と回答した今回の投稿者。
その理由として「年金だけで日常生活はなんとかやりくりできるものの、予想外の支出がある月は少し不安を感じるため」と語っています。
ひと月の支出は約「15万円」。年金だけでは「年に1〜2回足りない月がある」と回答されています。
「週2回のパートで少額の収入を確保」年金で足りない支出については「貯蓄から引き出し」て賄っているという投稿者。
現在は「外出の機会と少額の収入を確保するため、週2回ほど図書館の受付パート」をしていて、年金以外にも給与収入があるとのこと。
また年金生活においては「食費はまとめ買いや特売日を利用し、光熱費は無駄を省いています。外食は月に1回に制限しています」と節約意識を高めているとあります。
「老後資金の備えの大切さを痛感」現役時代にもっとこうしておけばよかったと思うことがあるか、との問いには「もっと貯蓄や投資に力を入れておけばよかった。特に老後資金や医療費など予想外の支出に備えておくことの大切さを痛感しております」と後悔を口にします。
今の生活については「医療費の負担や物価上昇による生活費の圧迫があり不安を感じる。日々の家計のやりくりに余裕が持てません」とコメント。
一方で「趣味の園芸や孫との時間を楽しみながら、ゆっくり自分のペースで生活できる」と自由に過ごす老後の喜びも教えてくれました。
