LINEヤフーは、「Yahoo！ショッピング」「Yahoo！フリマ」「Yahoo！オークション」「Yahoo！トラベル」「LINEギフト」のコマース5サービスで「ブラックフライデー」を開催する。年末商戦の幕開けにあわせ、各サービスでポイント付与や限定クーポン、Dysonやタイガーといった注目ブランドの特別セールなど多彩なキャンペーンを同時展開する。ユーザーの“おトクに楽しみたい”というニーズに応え、物価上昇が続く中で日本の消費を盛り上げる。





Yahoo!ショッピングでは、「誰でも最大25％」のポイントキャンペーンとして、期間中は買い物金額に応じて、“買えば買うほど”おトクになり、人気ブランドや家電、食品、日用品が勢ぞろいし、まとめ買い、自分へのご褒美、大切な人へのギフト購入などの絶好のチャンスとなっている。





また、50％OFF以上を含むセールブラックフライデー特別商品を展開。Dysonドライヤー、タイガー炊飯器やシャークハンディクリーナーなどの家電、食品、日用品を中心に50％OFF以上の商品も販売予定。商品ラインアップは、順次公開予定となっている。さらに、3万円以上（税込）で誰でも使える「1500円OFFクーポン」などを配布する。





Yahoo!フリマでは、「BLACK FRIDAYクーポン」として、エンタメ関連商品が最大50％OFFとなる「BLACK FRIDAYクーポン」を計6枚配布する。10月27日から11月25日まで開催している「推しクーポン」に続き、推し活グッズや趣味アイテムをよりお得に購入できる機会となる。「PayPayポイント（期間限定）」が当たるフォロー＆リポストキャンペーンでは、Wチャンスとして「Yahoo!フリマ」公式Xアカウント（＠payfleamarket）をフォローし、対象のポストをリポストした人の中から抽選で10人に、最大10万円相当の「PayPayポイント（期間限定）」が当たるキャンペーンを同時開催する。

Yahoo!オークションでは、落札した額からその場で値引きになる2種類の「BLACK FRIDAYクーポン」を配布する。利用できるカテゴリ制限なしで、高額商品をお得に落札する機会となっている。





Yahoo!トラベルでは、ヤフーパックブラックフライデーセールとして、宿泊施設と航空券を自由に組み合わせられる「ヤフーパック」で、セール対象の国内宿泊施設を期間限定のお得な価格で提供する。人気の宿泊施設をお得に予約できる限定プランが多数登場予定となっている。JAL限定・ANA限定クーポンとして、最大3万8000円割引となる「限定クーポン」を配布する。PayPayポイント＋5％お得キャンペーンとして、ヤフーパックの旅行プランにおいて、旅行代金の5％分の「PayPayポイント」を追加付与する。LYPプレミアム会員なら最大10％分の「PayPayポイント」がもらえる。年末年始や春休みの旅行など、この機会にお得な旅を選んでほしいとのこと。詳細は後日発表する。





LINEギフトでは、全商品につかえる10％OFFクーポンとして、贈って喜ばれるセンスのいいギフトや、頑張った自分へのご褒美スイーツなど、誰でもお得に買い物が楽しめる「ブラックフライデークーポン」を配布する。ブラックフライデー特集にアクセスしたすべてのユーザーに「BLACK FRIDAYクーポン10％OFF」を配布し、「LINEギフト」で購入経験がないユーザーは「BLACK FRIDAYウェルカムクーポン20％OFF」が利用可能となっている。また、和牛モモステーキ、うなぎ蒲焼、馬刺しセットなどの贅沢グルメをお得に楽しめる最大50％オフクーポンを配布する。

“「WOW」なライフプラットフォームを創り、日常に「！」を届ける。”をミッションに掲げるLINEヤフーは、各サービスを横断した取り組みを通じて、ECから旅行・ギフトまで幅広い領域で、ユーザーの利便性向上と日本の消費活性化に貢献していく考え。

LINEヤフー＝https://www.lycorp.co.jp/ja