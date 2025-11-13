元E-girls藤井萩花、双子の息子もいる家族ショット公開「一日中楽しめるヴィラでした」「もう一泊したかった」
元E-girlsの藤井萩花さんは11月12日、自身のInstagramを更新。家族旅行ショットを公開しました。
【写真】藤井萩花の双子の息子たち
また6枚目の写真では、室内で遊んでいる双子の息子たちの姿も見られます。8枚目は息子の顔出しショットで、美少年であることが分かります。
(文:多町野 望)
【写真】藤井萩花の双子の息子たち
「子どもたちも安心して楽しめました」藤井さんは「みんなで@sea_life_tsurigasaki へ一泊 この時期でもプールが温水で無塩素なので子どもたちも安心して楽しめました プール、サウナ、BBQ、ゲーム、カラオケ、たき火 大人も子どもも一日中楽しめるヴィラでした もう一泊したかった〜」とつづり、9枚の写真を投稿。焚き火をしたり、プールで遊んだりしています。
また6枚目の写真では、室内で遊んでいる双子の息子たちの姿も見られます。8枚目は息子の顔出しショットで、美少年であることが分かります。
写真を多数公開藤井さんは、今回の旅の様子を続けて投稿。双子の顔出しショットが多数見られます。また藤井さんの楽しそうな笑顔も印象的です。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)