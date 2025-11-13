元E-girlsの藤井萩花さんは11月12日、自身のInstagramを更新。双子の息子もいる家族ショットを公開しました。（サムネイル画像出典：藤井萩花さん公式Instagramより）

写真拡大

元E-girlsの藤井萩花さんは11月12日、自身のInstagramを更新。家族旅行ショットを公開しました。

【写真】藤井萩花の双子の息子たち

「子どもたちも安心して楽しめました」

藤井さんは「みんなで@sea_life_tsurigasaki へ一泊　この時期でもプールが温水で無塩素なので子どもたちも安心して楽しめました　プール、サウナ、BBQ、ゲーム、カラオケ、たき火　大人も子どもも一日中楽しめるヴィラでした　もう一泊したかった〜」とつづり、9枚の写真を投稿。焚き火をしたり、プールで遊んだりしています。

また6枚目の写真では、室内で遊んでいる双子の息子たちの姿も見られます。8枚目は息子の顔出しショットで、美少年であることが分かります。

写真を多数公開

藤井さんは、今回の旅の様子を続けて投稿。双子の顔出しショットが多数見られます。また藤井さんの楽しそうな笑顔も印象的です。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)