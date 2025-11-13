作業着スーツ発祥のボーダレスウェアブランド「WWS／ダブリューダブリューエス」（以下、WWS）を企画・販売するオアシスライフスタイルグループは、東レ発のスピンオフベンチャー・MOONRAKERS TECHNOLOGIES（以下、MOONRAKERS）と共同開発した、汗ジミ防止・吸汗速乾・消臭・防汚・皮脂除去など先端テクノロジーによる12個もの機能性を搭載した「無敵のロンT」の一般販売を11月14日から開始する。同商品は、応援購入サービス「Makuake」において先行発売を行い、目標金額の8000％越えとなる応援総額2400万円を突破するなど大きな反響を得ている。

WWSは、水道工事会社の制服として開発され、スーツ型作業着という大きな新市場を生み出した。独自開発のタフでなめらかな新素材「ultimex／アルティメックス」を開発し、洗濯機で丸洗いできて、しわになりにくく、どのような体勢でもフィットするストレッチ性と3時間程で乾く驚きの機能性と快適さを備えた機能性スーツを展開している。2018年3月から販売を開始し、創立7年間で累計販売数は40万着を達成している。



「無敵のロンT」

MOONRAKERSは、東レ発のスピンオフベンチャーとして現在話題のスタートアップ。最新の先端テクノロジーと⽇常⽣活をダイレクトにつなぎ、快適で便利で美しい「ミライの⽣活」の創造を目指しています。クラウドファンディング（以下、CF）を最大限に活用し、在庫リスクをもたず最先端テクノロジーの魅力を伝える商品をローンチ。これまで20回を超えるCFを実施しており、累計2億円を超える支援を集めている。

今回、機能性ウェアブランドとして展開し、第一弾、第二弾を大成功に収めた両者が、先端テクノロジーの力で「秋冬の衣服の不快要素にも徹底的に向き合う」という目的から、第三弾の「無敵のロンT」を開発した。秋冬は、一般的に気温の低下に伴い汗腺機能が低下し、匂い成分の濃い汗になる。また、厚着で通気性が悪くなり、汗が付着した服には雑菌が繁殖しやすく、夏よりも衣服の不快指数が高くなることがある。

両商品には、汗ジミ防止・吸汗速乾・消臭・防汚・抗菌・皮脂除去など12個もの高い機能を搭載した「過剰なほどの機能性」を持つ「MOONTECH」を使用。秋冬の衣服に対する悩みに徹底的に向き合う。デザイン面では、袖をリブ仕様ではなく切りっぱなし仕様にし、ビジネスからカジュアルまで着用可能。首回りも、若干ワイドで爽やかな抜け感を醸し出しつつルーズにならない絶妙なバランスに設計。着丈は1枚でもおしゃれに、ジャケットと合わせてもだらしなく見えない頃合いの良い丈感に仕上げている。11月14日13時からWWS公式オンラインストア、WWS直営6店舗・MOONRAKERS公式オンラインストアで一般販売を開始する。

［小売価格］

MOON−TECHオーバーサイズロンT：7260円

MOON−TECHオーバーサイズポケットロンT：7480円

（すべて税込）

［発売日］11月14日（金）

オアシスライフスタイルグループ＝https://oasys-inc.jp