好き＆ビールを飲んでみたい「福島県のクラフトビールブルワリー」ランキング！ 2位「猪苗代ビール」、1位は？ 【2025年調査】
All About ニュース編集部では、2025年10月28〜30日の期間、全国20〜70代の男女250人を対象に「クラフトビールのブルワリーに関するアンケート」を実施しました。
その中から、「好き＆ビールを飲んでみたい福島県のクラフトビールブルワリー」ランキングの結果をご紹介します。
※20歳未満の飲酒は法律で禁止されています
回答者からは「ビール純粋令に基づいて、副原料を一切使わずに製造されているから雑味なくてすき」（40代女性／長崎県）、「地元の水と、ドイツ産の麦やホップという組み合わせで、観光地としてもビールを中心に据えているという話を聞き、現地で味わってみたいと思いました」（20代男性／東京都）、「磐梯山の伏流水を使ったビールが、すっきりとした味わいでおいしいです」（60代男性／新潟県）といった声が集まりました。
回答者からは「穴場かなと思います。あんまり知られていないように思いますがシンプルで飲みやすいので選びました」（40代女性／東京都）、「福島県産の桃の他、ブルーベリーなど様々なフルーツを使用したビールがあり美味しそうだと思ったため」（40代女性／兵庫県）、「職人の手作業で作られる本物のビールで飲んでみたいです」（50代女性／広島県）、「福島の四季を感じるラインナップが豊富で、地元愛が伝わってくるから」（50代女性／兵庫県）といった声が集まりました。
2位：猪苗代ビール／57票福島県の真ん中あたり、雄大な磐梯山ときらめく猪苗代湖に囲まれた自然豊かなまち・猪苗代町。猪苗代町は、雄大な磐梯山と日本で4番目に広い湖である猪苗代湖の美しい自然に囲まれています。ここにある「猪苗代ビール」は、磐梯山の伏流水を仕込み水に使い、ドイツの“ビール純粋令”で丁寧に製造。すっきりした飲み口のピルスナーや深みのあるダークラガーなど、ラインアップはどれも自然の恵みを感じる味わいで、多彩なビールが人気を集めています。
1位：みちのく福島路ビール／77票福島市の郊外、緑に囲まれた小高い丘の上に広がる「アンナガーデン」。その一角に、みちのく福島路ビールの醸造所があります。造られるビールは、吾妻連峰の清らかな天然水と地元の素材を使った、やさしい味わいが魅力です。特に、福島産のリンゴや桃を使ったフルーツビールは見た目も香りもフルーティで、ビール初心者でも飲みやすい一本。福島らしい味わいを追求したビールが人気で、地域の魅力発信にも貢献しています。
回答者からは「穴場かなと思います。あんまり知られていないように思いますがシンプルで飲みやすいので選びました」（40代女性／東京都）、「福島県産の桃の他、ブルーベリーなど様々なフルーツを使用したビールがあり美味しそうだと思ったため」（40代女性／兵庫県）、「職人の手作業で作られる本物のビールで飲んでみたいです」（50代女性／広島県）、「福島の四季を感じるラインナップが豊富で、地元愛が伝わってくるから」（50代女性／兵庫県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)