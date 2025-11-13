モスバーガーを展開するモスフードサービスは、11月14日から、「日本料理 かんだ」監修の「炭焼き 国産鰻重バーガー」を、ECサイト「モス公式オンラインショップ〜Life with MOS〜」において1000セット限定で発売する。

同社では、ECサイト「モス公式オンラインショップ〜Life with MOS〜」を2022年7月に開設し、店舗で提供している商品を自宅で楽しめるようにアレンジした食品や、ライフスタイルグッズを販売している。今回は、19年連続（「ミシュラン三つ星連続19年」という評価は、11月時点のもの）でミシュラン三つ星を獲得し続けている「日本料理 かんだ」に商品を監修してもらい、1箱（2個）で1尾分の国産うなぎを使用した、プレミアムな冷凍モスライスバーガーを販売する。

「炭焼き 国産鰻重バーガー」は、うなぎはもちろん、たれやライスプレートにまでこだわった、モス史上最高価格の逸品。うな重をモスライスバーガーで再現した同商品は、「日本料理 かんだ」のオーナーシェフ神田裕行氏に、うなぎの選定やたれの味付けなど、商品設計の全体を監修してもらった。うなぎはしっかりとした厚みがあるものを厳選し、1尾ずつ手作業で捌いている。さらに炭火で丁寧に手焼きをしており、ふっくらとやわらかな食感とともに、炭火の芳ばしい香りも感じてもらえる。また、ライスプレートは通常よりもあえて重量を減らすことで、うなぎとお米のバランスを調整した。別添えの特製たれは、「日本料理 かんだ」で実際に使用しているたれの味をモス流に再現したもの。たれをかけながら食べることで、好みの味に調整できるほか、うな重のおいしさの一つである“たれが絡んだお米”の味わいも楽しめる。専用の化粧箱に入れて届けるため、自宅用としても、贈答用としても利用できる。

東京・虎ノ門の「日本料理 かんだ」は、ミシュランガイド三つ星を19年連続で獲得している唯一の日本料理店。オーナーシェフ・神田裕行氏が自ら選び抜いた旬の食材を用い、素材の持ち味を引き出す一皿一皿は、多くの美食家を魅了している。

「炭焼き 国産鰻重バーガー」は、国産のうなぎ2切れをライスプレートで挟み、笹の葉で包んだ、うな重をモス流にアレンジした商品。厳選した国産うなぎは、一般的に流通しているものより一回り大きく、ふっくらとした厚みがあり、一尾ずつ丁寧に炭火で手焼きすることで、やわらかく香り豊かに仕上げている。1つのバーガーに2枚の蒲焼を重ねることで、口いっぱいにふっくらとした食感と、豊かな風味を感じてもらえる。また、笹の葉で包むことで、レンジで温めた際に香りが立ち、食欲をそそる。「日本料理 かんだ」に監修してもらった別添えのたれを、好みの量をかけながら食べてほしいとのこと。さらに、付属のサンショー（花椒と山椒の混合香辛料）で好みの味に調整しながら楽しめる。

［小売価格］6000円（冷凍）（税込）

※モス公式オンラインショップでは、上記商品価格以外に宅配料がかかる。宅配便送料は、クール便（冷蔵、冷凍）:1200円ただし、北海道、沖縄は400円の追加料金が発生する。1回の注文で商品代金8000円以上購入の場合は送料無料となる（すべて税込）。

［発売日］11月14日（金）

モスバーガー＝https://www.mos.jp