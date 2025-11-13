インターメスティックが運営するメガネブランド「Zoff（ゾフ）」は、トータルメイクアップブランド「MAQuillAGE（マキアージュ）」と共同企画したアイウェア「Zoff SMART with MAQuillAGE」全9種を、11月13日全国のZoff店舗およびZoff公式オンラインストアほかで発売する。

同コレクションは、「メガネとメイクでつくる、目もとぱっちり多幸感フェイス」をテーマに誕生した。「MAQuillAGE（マキアージュ）」の「メイクアップでその人らしい美しさを引き出し、自分の可能性を引き上げ、未来へ踏み出すことを応援したい」というブランドフィロソフィーと、「Zoff」の「度付きメガネをかけたときのオフ感」や「レンズ越しに目が小さく見える」といったメガネユーザーの悩みを解消し、メガネをもっとポジティブに、そして外でも楽しめる存在にしたいという想いが重なり、「Zoff SMART」と「MAQuillAGE（マキアージュ）」のコラボレーションが実現。“血色感メガネ×多幸感メイク”という新しい発想のアイウェアコレクションとなっている。

中顔面短縮効果や小顔効果が期待できるフレームデザインに、グラデーションカラーによるチーク効果を組み合わせ、血色感を引き立てる仕上がりになっている。資生堂ヘアメイクアップアーティストのノウハウを取り入れて企画された、メイクとアイウェアを融合させた3色、全9種のラインアップとなる。

発売に合わせ、メガネとメイクの相乗効果でより魅力的に引き立てるメイク提案コンテンツをスペシャルサイトで公開する。また、資生堂ヘアメイクアップアーティストが考案したメイクルックを、Zoff公式SNSやZoffスタッフインフルエンサー、そして資生堂パーソナルビューティーパートナーのSNSの投稿を通じて発信。同コラボレーションで資生堂ヘアメイクアップアーティストが組み合わせを考案した「MAQuillAGE（マキアージュ）」のアイテムは、資生堂公式ECサイト「資生堂オンラインストア」や店頭で購入できる。

［小売価格］1万2200円（セットレンズ代込）

［発売日］11月13日（木）

インターメスティック＝https://www.zoff.com