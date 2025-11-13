「悪循環に陥りむしろ赤字に」世帯年収650万円・46歳男性の後悔。“食費3割減”テクに思わぬ盲点が…
物価高が止まらず、なかなか給料も上がらないこのご時世、少しでも出費を抑えようと節約している人は多いでしょう。成功体験はあちこちで聞かれますが、一方で思ったより貯まらない、むしろ支出が増えてしまったという失敗談もいろいろあるようで……。
今回はAll About編集部が実施した節約に関するアンケートから、46歳男性の失敗談をご紹介します。
家族構成：既婚（子あり）
雇用形態：業務委託
職業：Web編集／コンテンツ制作
世帯年収：約650万円
現在の年収や暮らしに満足しているか：どちらとも言えない
それ以降、郊外の会員制倉庫店で“月1大量買い”に切り替えたのですが……。
「冷凍庫容量を見誤り、下味冷凍を作りすぎて庫内が霜だらけになってしまった」
さらに、「仕込んだ作り置きを子どもが食べず、味変のために追加食材を買い足す悪循環に陥りました。車でのまとめ買いでガソリン代も上がり、むしろ赤字に」と結果は散々。
男性はこの失敗から「在庫の見える化（在庫表・賞味期限メモ）、買わない日を決めること」が大事だと学びました。
「まとめ買いは“冷凍庫容量と家族の食習慣”が前提。節約は仕組み化が命で、気合いより運用」とコメントしています。
＜調査概要＞
節約の体験談に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2025年8月28日
調査対象：全国20〜60代の200人（男性：63人、女性：137人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)
「霜取りで深夜まで格闘し、冷凍焼けで廃棄したときの罪悪感と、家族に『無駄になったね』と言われた瞬間が一番こたえた」と男性は後悔をにじませます。
