トンボ鉛筆は、日本の技術と感性が融合した日本発のコンテンポラリーデザインペン「ZOOM」から2023年に発売したキャップ式水性ゲルボールペン「ZOOM L1／ズーム エルワン」の新色5色を11月19日から全国の主要文具店で順次発売する。

同製品は、根強い人気のキャップ式ペンに新たなスタイルを提案している。ボディは外軸と中軸の2重構造で、外軸はすりガラスのような半透明エンプラ（自動車の内外装に採用されている植物由来のバイオエンジニアリングプラスチックDURABIO（デュラビオ／三菱ケミカル））、中軸は深みのある光沢を放つアルミ蒸着パイプ（5色）。この2重構造はボディの輪郭・色・光沢を複雑に変化させる。明るい環境では光が外軸を透過して中軸の光沢を引き立て、シルエットもスリムに映る。薄明りでは外軸と中軸が一体化して色調が深まり、落ち着きある佇まいに。変幻するボディがZOOM L1ならではの個性となっている。

ボールペンリフィルBN−ZKEは「L1」のためにチューニングした新開発品。万年筆のような抑揚のある筆記線を確保するためチップ内部のボール座を同社従来比93％に縮小させた。座が狭いため筆記角度を寝かせた時にボールが座面上にない状況になり、インク吐出量が増えるようにした。そのため筆記角度を寝かせたり、速度を遅くすると筆記線が太くなるなど、表情豊かな書字が得られる。インクは浸透性の高い水性ゲルインクで、チップ機構との相乗効果で強さと美しさを兼ね備えた筆記が得られるようチューニングをした。また速乾性にも優れる。

尾端に向けて引き締まったカーブがもたらすグラデーションと、光の入り方や見る角度によって表情を変える色合いが魅力となっている。

創造筆記を標榜する筆記具ブランド「ZOOM／ズーム」は2023年全面的なリブランディングをした。「日本発のコンテンポラリーデザインペン」を目指し、日本の技術と感性が融合した、自由で新しいスタイルの筆記具を提案する。

［小売価格］4400円（税込）

［発売日］11月19日（水）

トンボ鉛筆＝https://www.tombow.com