日本代表は14日の国際親善試合ガーナ戦に向け、試合会場の豊田スタジアムで最終調整をした。冒頭15分を報道陣に公開。9月6日のメキシコ戦以来4試合ぶりの先発復帰が濃厚なMF遠藤航（32＝リバプール）は「カタールのW杯後はシステムを含めて戦術の幅は広がっている。どの引き出しを使うかの作業になる」と試合を見据えた。

10月シリーズは故障で不参加だったため、今回が2カ月ぶりの代表活動。不在の間にチームはブラジルから歴史的勝利を収め「自分が不在で大きく崩れるようなチーム作りはしていない。チーム力を示せた素晴らしい試合になった」と喜んだ。

ボランチはMF鎌田大地（29＝クリスタルパレス）が出色のプレーを続け、MF佐野海舟（24＝マインツ）も台頭。定位置争いはし烈だが、遠藤は「そこはあまり気にしていない。チームとして力がつけばいいと思っているので、そこの自分のスタンスは変わっていない。与えられた役割でチームに貢献すればいいと思っている。W杯は連戦で全員の力が必要になる。2チーム分ぐらい作れる戦力がW杯優勝に向けて最低条件になると思う」と強調した。