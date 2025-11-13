【LUSH・SABON...】自分へのごほうびに奮発♡ 癒しの「ヘア＆ボディケア」特集
今年も豪華なホリデーコフレシーズンが到来！今回は、癒しのお風呂タイムをより楽しむための「ヘアケア、ボディケアアイテム」をご紹介します。いつもよりちょっと特別なご自愛ケアで、1年がんばった自分へのごほうびに奮発しちゃおう♡
いつもよりちょっと特別なご自愛BODY＆HAIRケア
1年がんばった自分へのごほうびに。癒しのお風呂タイムをより楽しむためのヘアケア、ボディケアアイテムたちをご紹介します♡
いい香りと可愛いビジュに癒されて。
Item 【LUSH】ジンジャーブレッドハウス ギフト（発売中）
クリスマス気分満点な入浴料4種入り。サンタやトナカイ、ジンジャーブレッドマンなど遊び心いっぱいで、マジカルなバスタイムが過ごせる。
バブルバーで泡のお風呂も楽しんで。おまけのステッカーつき。
遊び心がいっぱい！クリスマスギフトボックス
マジカルサンタ（バスボム）レインディア ボム（バスボム）キャッチミーイフユーキャン（バスボム）キャンディケーン（バブルバー）ステッカーギフトボックス
Item 【john masters organics】premium hair care coffret（発売中）
ダメージケアに特化した高保湿のシャンプー＆コンディショナーに、ホリデー限定プレゼントが4点ついてくる！マルチに使えるリミテッドバッグは、特別感たっぷりなモチーフがうれしいポイント。
ダメージケア＆いい香りでヘアから美女をめざせる
H＆Hリペアシャンプー N 473mL（現品）同 リペアコンディショナー N 473mL（現品）R＆A ヘアミルク N 30mLG＆C リーブインコンディショニングミスト N 30mLjohn masters organics ソイワックスキャンドル 60gホリデーリミテッドバッグ Lサイズ
Item 【SABON】ホリデーギフト マジェスティック・ガラ
キンモクセイの華やかな甘さがマンダリンのフルーティノートと調和した限定の香り。ボディ＆ハンドやバス、ホームアイテムがセットに。ラグジュアリーなデザインで、日常を彩る贅沢コフレ。
フローラルの香りで夢のようなひとときを
シャワーオイル マジェスティック・ガラ 300mLボディスクラブ マジェスティック・ガラ 60gボディローション マジェスティック・ガラ 150mLバターハンドクリーム マジェスティック・ガラ 75mLバスボール マジェスティック・ガラファブリックミスト マジェスティック・ガラ 100mLギフトボックス
撮影／林真奈 文／杉山春花