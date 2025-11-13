【LUSH・SABON...】自分へのごほうびに奮発♡ 癒しの「ヘア＆ボディケア」特集

今年も豪華なホリデーコフレシーズンが到来！今回は、癒しのお風呂タイムをより楽しむための「ヘアケア、ボディケアアイテム」をご紹介します。いつもよりちょっと特別なご自愛ケアで、1年がんばった自分へのごほうびに奮発しちゃおう♡

いつもよりちょっと特別なご自愛BODY＆HAIRケア 1年がんばった自分へのごほうびに。癒しのお風呂タイムをより楽しむためのヘアケア、ボディケアアイテムたちをご紹介します♡ いい香りと可愛いビジュに癒されて。

Item 【LUSH】ジンジャーブレッドハウス ギフト（発売中） クリスマス気分満点な入浴料4種入り。サンタやトナカイ、ジンジャーブレッドマンなど遊び心いっぱいで、マジカルなバスタイムが過ごせる。 バブルバーで泡のお風呂も楽しんで。おまけのステッカーつき。 遊び心がいっぱい！クリスマスギフトボックス マジカルサンタ（バスボム）レインディア ボム（バスボム）キャッチミーイフユーキャン（バスボム）キャンディケーン（バブルバー）ステッカーギフトボックス ジンジャーブレッドハウス ギフト 4,800円／ラッシュジャパン

Item 【john masters organics】premium hair care coffret（発売中） ダメージケアに特化した高保湿のシャンプー＆コンディショナーに、ホリデー限定プレゼントが4点ついてくる！マルチに使えるリミテッドバッグは、特別感たっぷりなモチーフがうれしいポイント。 ダメージケア＆いい香りでヘアから美女をめざせる H＆Hリペアシャンプー N 473mL（現品）同 リペアコンディショナー N 473mL（現品）R＆A ヘアミルク N 30mLG＆C リーブインコンディショニングミスト N 30mLjohn masters organics ソイワックスキャンドル 60gホリデーリミテッドバッグ Lサイズ premium hair care coffret 25,740円／ジョンマスターオーガニック