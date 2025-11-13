今年9月にペースメーカーの取り付け手術を受け、療養中だった歌手の美川憲一さん（79）。新たに『パーキンソン病』であることが13日、所属事務所のホームページで明かされました。この『パーキンソン病』、どのような病気なのでしょうか。

『さそり座の女』などで知られ、2025年にはデビュー60周年を迎えた美川さん。9月に心不全やめまいなどを引き起こす『洞不全症候群』の治療のため、心臓にペースメーカーを取り付ける手術を受けたことを公表し、その後、コンサートやイベントへの出演を辞退していました。

11月13日、公式ホームページで美川さんが難病に指定されている『パーキンソン病』と診断されたと公表されました。

■解明されていないことが多い病気『パーキンソン病』

脳の病気に詳しい日本医科大学付属病院の中江竜太医師は「パーキンソン病というのは手足のふるえとか、動作が遅くなる、表情が乏しくなるという、そういった症状が出る」と話します。

病気が進行すると「歩くのが難しくなってしまったり、転倒を繰り返したり、これが原因で介護や介助とかが必要になる人もたくさんいらっしゃいます」とのことで、原因については「加齢がひとつの要因とも言われています。一部の患者さんは遺伝も要因と言われていますが、はっきりした原因はわかっていない」と、解明されていないことが多い病気であると説明しました。

国指定の難病である『パーキンソン病』は、厚生労働省の調査によると、患者数は全国で約25万人で決して珍しい病気ではないといいます。



■『パーキンソン病』 予防するには？

予防法について中江医師は「運動とかそういったことをすると、リスクを下げるという可能性はあるんじゃないかなとは思うが、はっきりしたことはわかっていない。ほかの病気と違って、はっきりとした原因がわかっていないものなんです」と話しました。

日常生活が困難になる場合もあるといいますが、投薬や手術で症状を抑えることができるということです。

現在、復帰に向けて筋力トレーニングに努めているという美川さん。所属事務所は、本人の強い意向も踏まえ担当医師と慎重に協議を重ねた上で、12月に愛知県で開催されるディナーショーから活動を再開させる予定だということです。

（11月13日放送『news every.』より）