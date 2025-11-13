8日に肺炎のため92歳で死去した俳優仲代達矢さんの通夜が13日、東京・世田谷の自宅兼稽古場「無名塾」で行われた。同塾の2期生で俳優の役所広司（69）が参列後、取材に応じた。仲代さんにかけた言葉は「ありがとうございます」だと話した。

これまでを振り返り、「本当にお世話になって、僕たち生徒は無償で教えてもらっていて、貴重な時間でした。大変な時期に時間を割いて、どうなるか分からないような僕たちに教えてくれて、感謝。それしかないです」と声を絞り出した。

また、「入塾で遅刻して、1、2時間前に来なさいと怒られまして。早く行かないと落ち着かない体質になった。教育は繰り返しだとおっしゃっていた」と自らの礎にも触れた。

数々の忘れられない思い出の中でも「初めて仲代さんとドラマに出させてもらった時に、2人だけで話す瞬間があって。NG出しちゃいけないと用心していた。その時に『セリフを用心するな。NG出してもいいから用心しちゃいけない』って」と思い返し、「それはいつも仕事をするときによく思い出します。用心しないようにやるためにちゃんと準備しなさいってことなんですけどね」と、常に忘れない金言の存在を明かした。