田中芽衣、第1子妊娠を発表「妊娠8ヶ月のお腹が、もう懐かしい」表紙写真も公開
【モデルプレス＝2025/11/13】モデルの田中芽衣（25）が13日、自身のInstagramを更新。第1子の妊娠を発表した。
【写真】25歳モデル、第1子妊娠8ヶ月のふっくらお腹
◆田中芽衣、第1子妊娠発表
田中は「私事ではございますが、この度、第一子を授かりました」と発表。「日々変化する体調に戸惑いながらも、少しずつ大きくなっていくお腹が愛おしく、一日一日を大切に過ごしています」と心境をつづった。
投稿では「後期のたまごクラブ 冬号」（ベネッセコーポレーション／11月14日発売）で表紙を飾ったことも発表。「妊娠8ヶ月のお腹が、もう懐かしい。我が子と2人で表紙を飾れた事は一生の思い出です」と振り返り「突然のご報告になりましたが、これからも温かく見守っていただけますと幸いです。（（私、母になります））」とお茶目に報告した。
◆田中芽衣、4月に結婚
4月29日、自身のInstagramを通じ結婚を発表。純白のウエディングドレスを纏った田中が、夫と仲睦まじい雰囲気で手を繋いだり腕を組んだりと密着した姿が収められたウエディングフォトも話題となった。（modelpress編集部）
