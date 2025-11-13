俳優の福士蒼汰と福原遥が１３日、都内で行われたダブル主演映画「楓」（行定勲監督、１２月１９日公開）のジャパンプレミアにＴｒａｖｉｓ Ｊａｐａｎの宮近海斗らとともに登壇した。

時代を超えて愛されるスピッツの名曲「楓」を原案にした感動のラブストーリー。

一人二役で双子の兄弟を演じる福士はニュージーランドでの撮影について「景色が壮大だった。山々がきれいで素敵だった」と振り返り、福原も「私もそう思いました。ひつじがとにかくかわいくて癒やされました」と笑顔を見せた。

宮近は映画内での楽曲の存在感について、「この作品は主演のお二人が紡いでくストーリーと聞いてたんですが、（音楽とあわせて）３人になってましたね」と独特の表現で語った。

撮影中のエピソードを聞かれると福士は「（福原が）編み物をずーっとやってて、ニュージーランドでも持ってきてずっとやってた」と明かした。

観客に向け、福原は「これから見てくださるということでちょっとどきどきしてる」と素直な気持ちを語り、福士は「人間の心の底をついた作品。皆さんがどう思ったのか感想を聞きたい」と話した。