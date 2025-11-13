８代目中村芝翫と女優・三田寛子の次男で、体調不良のため入院していた歌舞伎俳優・中村福之助が一時退院したことを報告した。

１３日が２８歳の誕生日の福之助は同日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。愛犬の写真に文字をのせて、退院したことを伝えた。

「ひとまず心配してくださっている皆様へ 温かいメッセージ、お祝いのメッセージ ありがとうございます 今日一時退院することができ 半月ぶりに家に帰って参りました！ めんまに会えたので少し心が晴れた気がします ２８歳の誕生日はこの先も忘れることはなさそうです 良い年にします」とつづった。

福之助は体調不良のため、出演を予定していた１１月歌舞伎座「吉例顔見世大歌舞伎」（２５日まで）を休演することが１０月３１日に松竹から発表された。自身も１１日にＳＮＳを更新し、「体調が優れない日が続いていたところ、１０月末に体調を崩してしまい入院しております」と説明。兄・橋之助と元乃木坂４６の女優・能條愛未の婚約発表を「兄弟としてとても嬉（うれ）しく思います！」と喜び、「僕も舞台復帰に向け、体調を整えて頑張っていきたいと思います！」と記していた。

出演予定だった昼の部「鳥獣戯画絵巻（ちょうじゅうぎがえまき）」の男蛙は弟の中村歌之助が、夜の部「歌舞伎絶対続魂（ショウ・マスト・ゴー・オン）幕を閉めるな」の浅尾天太郎は兄の橋之助が代演を勤めている。