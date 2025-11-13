１３日放送のＴＢＳ系報道番組「Ｎスタ」（月曜〜金曜・午後３時４９分）では、高市早苗首相の国会答弁を様々に検証した。

連立相手の日本維新の会が求める議員定数の削減について、高市総理始め自民党の対応が停滞しているかに見える点について、ＴＢＳスペシャルコメンテーターの星浩氏は「維新からすると、この議員定数削減を約束したから、連立に入ったんですよっていうのが最大の売りだったわけですから、これを自民党がまったく無視するってことになると、相当…。おそらく維新の中でも今回の連立に積極的だった人と消極的だった人がいるので、この問題が破綻すれば維新の中のトラブルになってくる可能性がありますよね」と推測。

「維新の中にこの問題はそう簡単にできないんだから慎重に対応した方がいい、自民党との連立ももう少し慎重にした方がいいという意見がもともとあるのに、いや、大丈夫だから連立行きましょうって突っ込んだわけですから、今の執行部が。それに対して、結局できないってなると執行部の責任を問うっていうのが維新の中で起きてくることになるので、そこらへんはなかなか大変な事態が年末になると予想されますね」と続けると「政治資金の問題とか（追求を）トーンダウンして、ここ（議員定数削減）でやったのに、これもできないとなると、維新の執行部の責任問題は当然、出てくるでしょうね」と話していた。