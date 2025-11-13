サッカー日本代表は１３日、国際親善試合ガーナ戦（１４日）に向けて、試合会場となる豊田スタジアムで前日練習を行った。所属のＳランスではフランス２部で９試合５ゴールと違いを見せている一方、１部を戦っていた昨季とのレベル差にストレスを抱える日々が続くが「代表に来たらやっぱりみんなうまい。常に全力を出せる状態なので、そういった意味でやっぱり特別な場所って感じがします。この１年はＷ杯もあるので、僕の中でははっきり言って代表にかけています」と強い決意を示した。

左ウィングバックではＭＦ三笘薫が負傷により不在で、中村にかかる期待は大きい。１０月のブラジル戦でもゴールを決めており、守備の負担も多いポジションでもシュート精度という最大の武器を発揮する形が理想だ。今回はＦＩＦＡランキング７３位のガーナ（日本は１９位）が相手で、アフリカンらしい身体能力を生かしたプレーと対峙するが、現在プレーするフランスもアフリカ系選手は多い。「今年リーグ２（２部）なので、ちょっと直接的な対峙する選手（のレベルは）去年に比べて下がったんですけど、身体的能力は高い選手が多い。自信を持って仕掛けることが大事。シンプルに足が速い、フィフティフィフティのデュエルでも力がぱ強い。もたもたしていると、（足を）かられる感じはある」と警戒心を強めた。

フランス２部はロングボールが多く「（ボールが）空中に浮いている時間の方が多い」と望むようなレベルとスタイルでのプレーができない時間が続く。それでも「イライラはするけど、代表はみんなレベルが高いから、（ボールを）こねることなくぽんぽんパスがくる。相手が蹴ってきても、僕たちは僕たちのサッカーができる。代表に来た時に刺激を受けて、それをこう自チームで保っているところ」と明かす。また中村にとって、豊田スタジアムは２３年６月のエルサルバドル戦で代表初ゴールを決めた場所。「感慨深いですね。初ゴールして、２年半後ぐらいに帰ってこれたんで、嬉しいですよね」とうなずき、来年６月のＷ杯に向けた年内ラストの２試合でもアピールを誓っていた。