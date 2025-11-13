【ベストヒット歌謡祭】ミャクミャク、なにわ男子・道枝駿佑の珍質問にツッコみ 視聴者驚き「しゃべるんだ…！」「何聞いてるの（笑）」
大阪・関西万博の公式キャラクター・ミャクミャクが、13日放送の読売テレビ・日本テレビ系の恒例音楽特番『ベストヒット歌謡祭2025』（後7：00）に出演。なにわ男子とトークを展開した。
【画像多数】『ベストヒット歌謡祭2025』出演者
なにわ男子・大西流星が、大阪・関西万博で印象に残っていることとして、ミャクミャクの人気ぶりを挙げると、ミャクミャクは「ミャク！」と照れ笑い。さらに、ミャクミャクと同じ赤×青の衣装を着こなした道枝駿佑が「日常のルーティンってあったりするんですか？」と尋ねると、「なんでやねん！」とツッコんだ。
また、長尾謙杜の「たくさん目があるので、視力どれくらいなのかな？」という質問には「それは内緒だよ？」と回答した。
視聴者からは「ミャクミャクってしゃべるんだ…！」「みっちー、ミャクミャクとペアルック？」「ミャクミャクの返事思ったより可愛い」「ミャクミャクに何聞いてるの（笑）」「ミャクミャクとなにわちゃんの並びは癒しがすぎる」といった声が寄せられている。
