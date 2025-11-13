365日のシルクで一年中あたたか♡インナー新発売で冷え対策！

現代女性の６割以上が自覚する冷え。秋冬だけでなく、オフィスの冷房や春先の肌寒さにも悩まされます。そんな毎日に寄り添うのが、株式会社トレインの新ブランド「３６５日のシルク」。天然シルクを贅沢に使用し、柔らかく伸縮性のある素材でオールシーズン快適。腹巻やレギンスなど、日常使いしやすいラインナップで、毎日の冷えとりをサポートします。

ふんわり優しい腹巻でお腹を温める



冷えとり腹巻

「冷えとり腹巻」（税込\2,420）は、腹部にふんわりフィットする心地よい着け心地が特徴。通気性に優れ、夏でも快適に着用可能です。

天然シルク混紡素材で柔らかく、肌にやさしい触り心地は毎日使いたくなる心地よさ。オフィスや自宅でのリラックスタイムにぴったりです。

下半身をまとめて温めるパンツ＆レギンス



冷えとり腹巻パンツ

「冷えとり腹巻パンツ」（税込\3,850）と「冷えとりレギンス」（税込\4,290）は、下腹部やおしりまでしっかり温める一枚で快適な温活をサポート。

柔らかく伸びる素材でリラックスした履き心地を実現し、ルームウェアとしてもお出かけの重ね着としても使いやすいデザインです。

手足の冷えもこれで解消



冷えとりレッグカバー

「冷えとりレッグカバー」（税込\2,420）は膝下から足首までを温め、スライドさせて好みの位置で装着可能。

冷えとりアームカバー

「冷えとりアームカバー」（税込\2,640）は指先オープンタイプで、スマホ操作やお仕事も快適。どちらも柔らかなシルク素材で締め付け感が少なく、毎日快適に使えます。

一年中快適♪365日のシルクで温活ライフ



「３６５日のシルク」は、寒い季節だけでなく一年中の冷えに寄り添う天然シルクインナー。腹巻やパンツ、レギンスにアーム・レッグカバーまで揃い、毎日の温活が無理なく続けられます。

肌にやさしい柔らかさと伸縮性で、リラックスしながら美しく温まる。今日から自分の体を大切にする、心地よい習慣をはじめてみませんか？