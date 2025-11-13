＜大相撲十一月場所＞◇五日目◇13日◇福岡・福岡国際センター

【映像】強過ぎる24歳力士の怪物っぷり「実際の様子」

体重200キロ近くの“怪物”若手力士が、元幕内の幕下十七枚目・炎鵬（伊勢ヶ濱）と対決。館内はまるで結びの一番のように盛り上がり、「この対決まじか」「さすがラスボス」と手に汗握る声が相次いだ。

大怪我による休場で序ノ口まで転落しながらも幕内復帰を目指して番付を駆け上がってきた炎鵬。今場所はここまで無傷の2連勝と好調だったが、五日目の取組では“怪物”が立ちはだかった。

炎鵬と五日目に対戦したのは、幕下十五枚目・一意（木瀬）。身長185センチ、体重194キロと角界屈指の大きな体格である一意は、昨年七月場所で幕下最下位格付出で華々しくデビューするも、5番目の取組でアクシデントに見舞われ負傷。その後、4場所連続全休を余儀なくされた。だが復帰した今年五月場所では序ノ口で全勝優勝、先場所は三段目で全勝優勝を遂げるなど、快進撃を続けている新鋭力士だ。

幕下屈指の好カードに館内が沸いた一番。立ち合い炎鵬は様子をうかがいつつ当たるも、体格で大きく勝る一意は落ち着いて前進。小柄な炎鵬は下がりながら応戦するも勝機を見出せず、最後は一意が強烈な突きで勝利した。押し出しで勝った一意は3連勝となる白星。敗れた炎鵬は1敗目を喫した。

まるで結びの一番のように客席が盛り上がった取組に、ABEMAの視聴者も「この対決まじか」「これを見に来た」「ドキドキしてきた」「おわー好取組」「体重ほぼ倍やんか」と大興奮。実力者の炎鵬を“怪物”一意が下すと「さすがラスボス」「やはり圧力すげーな」「恐ろしい漢」「一意の強さは本物だな」と驚きや称賛の声も相次いだ。

（ABEMA/大相撲チャンネル）