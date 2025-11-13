【義母のスパイ、正体は！？】幼馴染に相談するも…「思考が幼稚園児だね」＜第23話＞#4コマ母道場
自分が苦手と思っている相手だと知っていながら、あえてその人と親しくする友人のことを信用できますか？ 愚痴に共感してくれていたはずなのに、目の前で手のひらを返されてしまった……今回は、そのような裏切りを経験したママのお話です。
第23話 バカじゃないの？
【編集部コメント】
おーーっと！ ここで突如として登場したのはチヒロさんの幼馴染さんです。初っ端から「バカ」と怒鳴りつけるあたり、チヒロさんとは相当距離が近い関係性のようですね。小学校の頃から頭の中が変わっていないと言いながらも、最後は園児並みの思考回路だとバッサリ言われてしまいました。たしかにそのくらいの年齢だと「自分の気持ちが世界のすべて」だと思っている節があるかもしれません。成長とともに「相手にも気持ちがある」ということを学んでいくのですが……。チヒロさん、もう少し年相応に成長してくださーーーーい！
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
