平原綾香、「聴き続けてはや36年になる大好きな音楽家」玉置浩二＆母とのハグ3ショット披露 亡き父との思い出も語る「お父様と玉置浩二さんのご関係ステキですね」
歌手の平原綾香（41）が12日、自身のインスタグラムを更新。「生のコンサートやCDで聴き続けてはや36年になる大好きな音楽家」という歌手・玉置浩二（67）との2ショットと、自身の母も交えた3ショットを公開した。
【写真】「お父様と玉置浩二さんのご関係ステキですね」玉置浩二との“ハグショット”を披露した平原綾香 ※母との3ショットは2枚目
「昔も今も変わらず最高を更新し続けている人 玉置浩二さん」「気に入ったフレーズを何度もニコニコと歌いまるでこどもみたいに音符と言葉で遊ぶ人 玉置浩二さん」「エレベーターの扉が閉まるまで目を合わせて手を振り続けてくれる人 玉置浩二さん」「おすすめの飴ちゃんをくれる人 玉置浩二さん」「『綾香ちゃん、紹介するよ。俺の全てを知ってる人、平原まことさん！』と娘の私に実の父を紹介してくれる人 玉置浩二さん どれも大切で愛しい思い出」と自身と玉置とのエピソードをつづり2枚の写真をアップ。
「当時、安全地帯のサポートメンバーをしていた父に連れられ、私たち家族は、あの日浩二さんに会いに行った。当時5歳だった私を抱っこしてくれた浩二さん。恥ずかしくて、私は思わず寝たふりしたことを今でも覚えている」と、父でマルチサックスプレイヤーの平原まことさん（享年69）とのエピソードも懐かしみ、「歌の次元を超えて、音楽を届けてくれる 世界でたったひとりのMr. PERFECT。玉置浩二さん。ずっとずっと、歌い続けていてください」と思いをつづって投稿を締めくくった。
この投稿にファンからは「お父様と玉置浩二さんのご関係ステキですね 大好きな綾香さんと玉置浩二さん これからもご活躍楽しみにしてます」「平原綾香さんのお父さまのMusicianとしての軌跡のなかで玉置浩二さんと共に分かちあったメモリーがありましたことに感動いたしました」「なんて素敵なエピソード」などのコメントが寄せられている。
