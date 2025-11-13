¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡×ÃæÀî°ÂÆà¡¡NPB AWARDS¤Î»Ê²ñÌ³¤á¤ë¤ÈÊó¹ð¤·¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¥¨¡¼¥ë¡Ö¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡×
¡¡¸µNHK¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÃæÀî°ÂÆà¡Ê32¡Ë¤¬13Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£26Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë2025Ç¯ÅÙ¤Î¥×¥íÌîµåÇ¯´ÖÉ½¾´¼°¡ÖNPB AWARDS 2025¡×¤Ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÀî¤Ï¡ÖNPB AWARDS 2025¡¡Âè°ìÉô¡¢ÂèÆóÉô¤È¤â¤Ë»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¡ÖNHK»þÂå¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤¿NPB¥¢¥ï¡¼¥º¤Ë¤³¤ó¤Ê·Á¤Ç»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ê¤ó¤Æ¸÷±É¤Ç¤¹¡£¿´¤ò¹þ¤á¤ÆÃúÇ«¤ËÎ×¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö»Ïµå¼°¤ÎÆÃ·±¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Ü¡¼¥ë¤ò¼ê¤Ë»ý¤Á¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë¼Ì¿¿¤òÊ£¿ôËç¥¢¥Ã¥×¤·¡¢ÅöÆü¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡×¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡ª¤«¤ï¤¤¤¤¡¼¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¡×¡ÖÅêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¤ë¤·´ñÎï¤¹¤®¤ë¤·ºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£