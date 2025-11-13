¹ë±«¤ÎÄÞº¯»Ä¤ëÌ¸Åç»Ô¡¡»°¤Ä¤É¤â¤¨¤Î»ÔÄ¹Áª¡ÖºÒ³²¤Ë¶¯¤¤¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¡×¤ØÁÊ¤¨¤Ï¡©
º£ÅÙ¤Î16Æü¤ËÅê³«É¼¤ò·Þ¤¨¤ëÌ¸Åç»ÔÄ¹Áªµó¤Ç¤¹¡£º£·î9Æü¤Ë¹ð¼¨¤µ¤ì¡¢¸½¿¦¤È¿·¿Í¤¢¤ï¤»¤Æ3¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¤Þ¤·¤¿¡£8·î¤Î½¸Ãæ¹ë±«¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¡ÖºÒ³²¤Ë¶¯¤¤¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¡×¤¬ÁèÅÀ¤Î1¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê»³ÅÄÎ¶¼£ ¸õÊä Ìµ¡¦¿·¡Ë¡ÖÁª¤Ð¤ì¤ë¤Þ¤Á¡£¤½¤·¤Æ²Ô¤°¤Þ¤Á¡£¤³¤ÎÌ¸Åç¤¬4Ç¯´Ö¤Ç¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Í¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Þ¤Á¤ËÉ¬¤º¤¹¤ë¡×
¿·¿Í¤Î»³ÅÄÎ¶¼£¤µ¤ó(50)¤Ï¡¢½°µÄ±¡µÄ°÷¤ÎÈë½ñ¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢Ì¸Åç»ÔµÄ¤ò1´üÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¡£»ÔÄ¹Áª¤Ø¤ÎÎ©¸õÊä¤Ï3²óÌÜ¤Ç¡¢¿åÆ»ÎÁ¶â¤Î10¥Ñー¥»¥ó¥ÈÃÍ²¼¤²¤äÂè2»Ò°Ê¹ß¤ÎÊÝ°éÎÁ¤ÎÌµÎÁ²½¤Ê¤É¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Êº£µÈÄ¾¼ù ¸õÊä Ìµ¡¦¿·¡Ë¡Ö¸½¾õ°Ý»ý¤¬Â³¤¯¤È¤Õ¤ë¤µ¤È¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£³§¤µ¤ó¡¢°ì½ï¤Ë¤³¤ÎÌ¸Åç¤Î¸½¾õ¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢³§¤µ¤ó°ì¿Í°ì¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
¿·¿Í¤Îº£µÈÄ¾¼ù¤µ¤ó(45)¤Ï¡¢Ì¸Åç»Ô¤Î¿¦°÷¤ä»ÔµÄ¤ò·Ð¤Æ¡¢»ÔÄ¹Áª¤Ë½é¤á¤ÆÎ©¸õÊä¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ÔÌ±¤ÎÀ¼¤òÀ¸¤«¤¹»ÔÀ¯±¿±Ä¤äÃÏ°è¤ª¤³¤·¶¨ÎÏÂâ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Ê¤É¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÃæ½Å¿¿°ì ¸õÊä Ìµ¡¦¸½¡Ê2¡Ë¡Ë¡ÖÌ¸Åç»Ô¤¬¤Þ¤¿¿·¤·¤¤¥¹¥Æー¥¸¤ËÎ©¤Ä»þ´ü¤¬Íè¤Æ¤¤¤ë¡£¤è¤êÈ¯Å¸¤¹¤ëÌ¸Åç»Ô¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×
¸½¿¦¤ÎÃæ½Å¿¿°ì¤µ¤ó(48)¤Ï¡¢Ì¸Åç»ÔµÄ¤ä¸©µÄ¤òÌ³¤á¤¿¤¢¤È¡¢8Ç¯Á°¤Î»ÔÄ¹Áª¤Ç½éÅöÁª¤·¤Þ¤·¤¿¡£´Ñ¸÷¾ðÊó¤ÎÈ¯¿®¶¯²½¤ä¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡Ö¤³¤É¤â´ð¶â¡×¤ÎÁÏÀß¤Ê¤É¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3´üÌÜ¤òÌÜ»Ø¤¹¸½¿¦¤Ë¿·¿Í2¿Í¤¬Ä©¤àº£²ó¤Î»ÔÄ¹Áª¡£ÁèÅÀ¤Î1¤Ä¤¬¡¢ËÉºÒ¤Î¶¯²½¤Ç¤¹¡£
¡Êµ¼Ô¡Ë¡ÖºÒ³²¤«¤é3¤«·î°Ê¾å¤¬¤¿¤Á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÄÞº¯¤Ï»Ä¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡×
8·î¤Î½¸Ãæ¹ë±«¤Ç¤Ï½»Âð¤ÎÁ´²õ¤¬8Åï¡¢È¾²õ¤¬14Åï¡¢¿»¿åÈï³²¤Ï1000Åï¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Ì¸Åç»ÔÊ¡»³Ä®¤Ç¤ÏÀî¤¬ÈÅÍô¤·¡¢¶¶¤¬ÊøÍî¡£½¸Íî¤Ë¤ÏÅÚº½¤¬²¡¤·´ó¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¹±µÈÌÀÈþ¤µ¤ó83ºÐ¡Ë¡Ö¤³¤³¤ÏÂðÃÏ¤À¤Ã¤¿¡£¼Ö¤â°ú¤¾å¤²¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡£Áá¤¯¹ñ¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¼ê¤ò¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡£Á´Á³¼ê¤Ä¤«¤º¡×
¡ÖºÒ³²¤Ë¶¯¤¤¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸õÊä¼Ô¤Ï¡Ä
¡Ê»³ÅÄÎ¶¼£ ¸õÊä Ìµ¡¦¿·¡Ë¡ÖËÉºÒ¤ÎÌµÀþ¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢»ÔÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¥½¥Õ¥È¤ÎÉôÊ¬¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸¡¾Ú¤·¤Æ¡¢¥Ïー¥É¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£±«ÎÌ¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¤È¤¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦ÂÐ±þ¤¹¤ë¤«¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë²½¤·¡¢ÈòÆñ¤â¤³¤Î¥ì¥Ù¥ë¤À¤Ã¤¿¤é¤³¤³¤ËÈòÆñ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬½Ð¤¿¤é¤·¤Ã¤«¤êÈòÆñ¤¹¤ë¡×
¡Êº£µÈÄ¾¼ù ¸õÊä Ìµ¡¦¿·¡Ë¡ÖÈòÆñ½ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿å¤¬°ìÈÖ¡¢ÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë¡£¥È¥¤¥ì¤äÀöÂõ¤ä¤ªÉ÷Ï¤¡¢À¸³èÍÑ¿å¤ÏËÉºÒ°æ¸Í¤ÇÊä¤¦¡£°ûÎÁ¿å¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢Í¢Á÷¤µ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤¬¡¢ÂçÎÌ¤Ë¤¤¤ë¿å¤ÏÌ¸Åç¤Î¿å¤òÀ¸¤«¤¹¤³¤È¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×
¡ÊÃæ½Å¿¿°ì ¸õÊä Ìµ¡¦¸½¡Ê2¡Ë¡Ë¡Ö¿»¿å¤·¤¿¤È¤¤Ë¥»¥ó¥µー¤ÇLINE¤ËÄÌÃÎ¤¬ÆÏ¤¯¿»¿å¥»¥ó¥µー¤òÀ°È÷¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Ö¤Î¿»¿åÅù¤ÎÈï³²¤òÌÈ¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤â¤¤¤ë¡£¤½¤Î¿»¿å¥»¥ó¥µー¤Î¥¨¥ê¥¢¤ò¹¤¯¤¹¤ë¤È¤«¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¿»¿å¤Ë¶¯¤¤¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤¿¤¤¡×
¤â¤¦1¤Ä¤Î²ÝÂê¤¬ÃÏ°è´Ö¤Î³Êº¹¤Ç¤¹¡£Ì¸Åç»Ô¤Ï2005Ç¯¤Ë1»Ô6Ä®¤¬¹çÊ»¤·¤ÆÃÂÀ¸¡£¿Í¸ý¤Ï12Ëü2493¿Í¤Ç¡¢¼¯»ùÅç»Ô¤Ë¼¡¤¤¤Ç¸©Æâ2°Ì¤Ç¤¹¡£¹çÊ»¤·¤Æ20Ç¯¡¢12Ëü¿ÍÂæ¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¹ñÊ¬¡¦È»¿Í¤ÎÃæ¿´»Ô³¹ÃÏ¤È¼þÊÕÉô¤Î³Êº¹¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê60Âå¡Ë¡Ö¿Í¸ý¤¬Ì©½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤È¡¢¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡£Ãæ»³´ÖÃÏ¤ÎÉü¶½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×
¡ÊÊÝ°é»Î40Âå¡Ë¡Ö¿Í¼êÉÔÂ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ì°Ê¾å¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡×
ÃÏ°è´Ö³Êº¹¤Î²ò¾Ã¤ä¤Þ¤Á¤Î³èÀ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»³ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ç´óÉÕ¤ò½¸¤á¤Æºâ¸»¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢»ÔÌ±¤ÎÀ¸³è¤òË¤«¤Ë¤·¤¿¤¤¡×
º£µÈ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÃÏ°è¤Î¸ÄÀ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò»ÔÌ±¤äÌ±´Ö¤ÈÎ©¤Æ¡¢¤Þ¤Á¤ÎÌ¤ÍèÍ½ÁÛ¿Þ¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡×
Ãæ½Å¤µ¤ó¤Ï¡ÖÃæ»³´ÖÃÏ°è¤Ø¤Î°Ü½»»Ù±ç¤ä¸ÛÍÑ¤Î¼õ¤±»®¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¡¢¿Í¸ýÁý¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì¸Åç»ÔÄ¹Áªµó¤Ïº£·î16ÆüÆüÍË¡¢Åê³«É¼Æü¤Ç¤¹¡£
¡¦¡¦ ¡¦