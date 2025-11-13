Î©·û¡¦ÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¡¡£Ð£Â¹õ»ú²½ÌÜÉ¸¤ÎÅ±²ó¤ò¼çÄ¥¤Î¹â»Ô¼óÁê¤Ë¡Ö¥Þ¡¼¥¬¥ì¥Ã¥È¡¦¥µ¥Ã¥Á¥ã¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¥á¥¤¡¢¥È¥é¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×
¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¤Ï£±£³Æü¤Ë¹ñ²ñÆâ¤Ç³«¤¤¤¿Æ±ÅÞ¡Ö¼¡¤ÎÆâ³Õ¡×³ÕµÄ¤Ë½ÐÀÊ¡£¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î·ÐºÑÂÐºö¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ÀÑ¶ËÅª¤ÊºâÀ¯À¯ºö¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹¹â»Ô¼óÁê¤Î±Æ¶Á¤Ç°ÙÂØ¤Ç¤Ï¡¢±ß¤¬Çä¤é¤ì¤ëà¹â»Ô¥È¥ì¡¼¥Éá¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÁÆ¬¡¢ÌîÅÄ»á¤ÏÅÞ´´Éô¤¿¤Á¤òÁ°¤Ë¡Ö»ä¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â°ÙÂØ¤È¶âÍø¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤ÆÊª²Á¹âÂÐºö¤Ï¹½ÃÛ¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢º£Æü¤â°ÙÂØ¤¬°ì»þ£±£µ£µ±ßÂæ¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£±ß°Â¤Ë»õ»ß¤á¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¾õ¶·¤ò¤É¤¦¤ß¤ë¤«¡¢¿¼¹ï¤À¤È»ä¤Ï»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÂ¸µ¤Î·ÐºÑ¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢£·¡½£¹·î¤Î£Ç£Ä£Ð¤¬¤â¤¦¤¸¤È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤¹¤±¤É¤â¡¢£¶»ÍÈ¾´ü¤Ö¤ê¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÍ½Â¬¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ÐºÑÂÐºö¤ÏµÞÌ³¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡££³¤«·î¤ËÏË¤Ã¤Æ¡ÊÁíºÛÁª¤Î¼Â»Ü¤Ç¡ËÀ¯¼£¶õÇò¤òºî¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ê¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡Ë¤¤¤ÞÊäÀµ¤Î»Ø¼¨¤Ï½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¹ñ²ñ¤ËÄó½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï£±£²·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ç¡¢²¼¼ê¤ò¤¹¤ì¤ÐÃæ½Ü¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£»ä¤Ï¤³¤ì¤Ï¤¤¤Þ¤Î·ÐºÑ¾ðÀª¤ËÂÐ¤·¤Æ¼«Ì±ÅÞ¤ÏÆß´¶¤¹¤®¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸·¤·¤¯»ØÅ¦¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡À¯ÉÜ¤Ï¹â»Ô¼óÁê¤¬µÄÄ¹¤Î¤â¤È£±£²Æü¤Ë´±Å¡¤Ç¡Ö·ÐºÑºâÀ¯»ðÌä²ñµÄ¡×¤ò³«¤µÄÏÀ¡£ºòÇ¯ÅÙ¤ÎÊäÀµÍ½»»Áí³Û¤«¤é¤Î³ÈÂç¡¢Ã±Ç¯ÅÙ¤Ç¤Î´ðÁÃÅªºâÀ¯¼ý»Ù¡Ê¥×¥é¥¤¥Þ¥ê¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¡á£Ð£Â¡Ë¤Î¹õ»ú²½ÌÜÉ¸¤ÎÅ±²ó¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¡ØÍ½»»¤ÏÁ°Ç¯ÅÙ¤ò¾å²ó¤ì¤Ð¤¤¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤½¤ó¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Í¡¢¥×¥é¥¤¥Þ¥ê¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¹õ»ú²½¤òÃ±Ç¯ÅÙ¤Ç£²£°£²£¶Ç¯¤òÊü´þ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µîÇ¯¤ò¾å²ó¤ì¤Ð¥×¥é¥¤¥Þ¥ê¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¹õ»ú²½¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤¤Ê¤êÇËÃ¾¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤À¤È¤¹¤ë¤È¡Ê¹â»Ô¼óÁê¤Ï±Ñ¹ñ¤Î¡Ë¥Þ¡¼¥¬¥ì¥Ã¥È¡¦¥µ¥Ã¥Á¥ã¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤±¤ì¤É¡¢»ä¤Ï¥á¥¤¡¢¥È¥é¥¹¡ÊÎ¾¼óÁê¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×
¡¡Î©·û¤¬£±£´Æü¤ËÈ¯É½¤¹¤ëÍ½Äê¤Î·ÐºÑÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Â½»½ß´´»öÄ¹¤Ï¡¢£±£±Æü¤Ë¹Ô¤Ã¤¿²ñ¸«¤Ç¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ìÂÐºö¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¤òµÞ¤´¤¦¤È¤¤¤¦°Æ¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¡£¤ª¥³¥á·ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤â¤Ã¤ÈÂçµ¬ÌÏ¤Ë¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤Þ¤º¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦Äó¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÇ¸å¤ËÌîÅÄ»á¤Ï¡Ö¤Þ¤È¤ò¹Ê¤Ã¤¿µ¬Î§¤¢¤ëÀÇÀ©µ¬Î§¤¬¤¢¤ë·ÐºÑÂÐºö¤ò¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¤Þ¤È¤á¤¿¤¤¡£ºâÀ¯µ¬Î§¤ÏÊÌ¤Ë¹ñ²ÈºâÀ¯¤Î¤¿¤á¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤³¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Î»þÂå¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Î»þÂå¤ËºâÀ¯¤òËÄÄ¥¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤³¤È¡£¹ñÌ±À¸³è¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¥á¥ê¥Ï¥ê¤ÎÍø¤¤¤¿¤½¤¦¤·¤¿·ÐºÑÂÐºö¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
