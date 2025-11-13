43型

ゲオストアは、ゲオ限定モデルとなる4K対応液晶スマートテレビ「Oboni 4K対応液晶スマートテレビ」を全国のゲオショップおよびゲオオンラインストアにて11月13日より順次発売する。ラインナップは43型「BLS43RD10C」と50型「BLS50RD10C」の2モデルで、価格は43型が38,280円、50型が43,780円。ゲオオンラインストアでの購入時は、通常2,200円の送料が、2026年1月12日まで無料となるキャンペーンも実施される。

50型

中国の家電メーカー長虹のグローバルブランド OboniのGoogle TV搭載4K液晶テレビ。地デジ/BS/110度 CSチューナー×2基を搭載している。パネル解像度は4K/3,840×2,160ドットで、HDRに対応。HDR10、HLG、Dolby Vision形式をサポートする。

OSにGoogle TVを採用し、ネット動画視聴に特化した点も特徴。Netflix、YouTube、Amazon Prime Videoなど主要VODアプリをプリインストールしているほか、Google Playから各種アプリを追加インストールできる。

付属リモコンには、NetflixやYouTubeなどのダイレクトボタンを搭載。チャンネルを切り替える感覚でアプリを起動できる。また、Google Assistantによる音声操作にも対応しており、リモコンに話しかけてコンテンツ検索や一部操作が行なえる。

スマートフォン連携機能としては、Google Castに対応する。音響面では、Dolby Atmosコンテンツの再生に対応。対応するインターネット動画などでは、立体的なサウンドが楽しめるとしている。

HDMI入力は3系統備え、それぞれHDMI 2.1をサポート。HDMI 1のみARCにも対応する。そのほか、3.5mmビデオ入力、3.5mmヘッドフォン出力、光デジタル出力、LAN端子、USB×2系統などを備える。

そのほかのスペックは以下の通り。

【43型「BLS43RD10C」】 消費電力：90W 外形寸法(スタンド有り)：約95.7×18.1×60.3cm(幅×奥行き×高さ) 重量(スタンド有り)：6.1kg VESAマウント：200×200mm【50型「BLS50RD10C」】 消費電力：103W 外形寸法(スタンド有り)：約111×21.3×70cm(幅×奥行き×高さ) 重量(スタンド有り)：8.4kg VESAマウント：400×200mm