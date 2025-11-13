欧州株 英独指数がマイナス圏推移 英ＦＴは前日の最高値から調整
東京時間19:45現在
英ＦＴＳＥ100 9875.07（-36.35 -0.37%）
独ＤＡＸ 24281.31（-100.15 -0.42%）
仏ＣＡＣ40 8298.60（+57.36 +0.70%）
スイスＳＭＩ 12825.08（+31.34 +0.25%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:45現在
ダウ平均先物DEC 25月限 48406.00（+38.00 +0.08%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限 6874.50（-1.25 -0.02%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限 25621.00（-2.75 -0.01%）
東京時間19:45現在
