欧州株　英独指数がマイナス圏推移　英ＦＴは前日の最高値から調整
東京時間19:45現在
英ＦＴＳＥ100　 9875.07（-36.35　-0.37%）
独ＤＡＸ　　24281.31（-100.15　-0.42%）
仏ＣＡＣ40　 8298.60（+57.36　+0.70%）
スイスＳＭＩ　 12825.08（+31.34　+0.25%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間19:45現在
ダウ平均先物DEC 25月限　48406.00（+38.00　+0.08%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限　6874.50（-1.25　-0.02%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限　25621.00（-2.75　-0.01%）