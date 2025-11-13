「ミズノさん最高です！！」激戦のミャクミャクスニーカー新作発売で急展開 「神！！！」「転売ヤー撲滅ですね」
大阪・関西万博で人気となった「ミャクミャクスニーカー」を手がけるミズノ公式オンラインのXが12日に更新され、黒ミャクミャクスニーカーの“受注生産”販売が発表された。
【写真】「神！！！」黒ミャクミャクスニーカービジュアル＆受注生産の発表
ミャクミャクスニーカーの新作となるブラック×グレーカラーは、万博閉幕から約1ヶ月たった11月10日に発売が発表され、13日午後1時（※当初午前11時）から“数量限定販売”と予告されていた。
激戦が予想されるなか、発売開始前日の12日、ミズノは「皆様からの熱いご要望にお応えして#ミャクミャクスニーカー受注生産での販売も決定しました」「こちらも11/13（木）13:00より販売開始」と追加案内。
「ご注文受付期間は11/19（水）23:59まで」「数に限りはありません」「2025足先行予約品と商品ページが異なります」と伝えた。来年4月上旬からの発送になるという。
これを受けて「ミズノさん最高です！！」「めちゃくちゃ嬉しい！」「神！！！」「このような売り方が理想的ですね」「転売ヤー撲滅ですね」など、歓喜の声が寄せられている。
【写真】「神！！！」黒ミャクミャクスニーカービジュアル＆受注生産の発表
ミャクミャクスニーカーの新作となるブラック×グレーカラーは、万博閉幕から約1ヶ月たった11月10日に発売が発表され、13日午後1時（※当初午前11時）から“数量限定販売”と予告されていた。
激戦が予想されるなか、発売開始前日の12日、ミズノは「皆様からの熱いご要望にお応えして#ミャクミャクスニーカー受注生産での販売も決定しました」「こちらも11/13（木）13:00より販売開始」と追加案内。
「ご注文受付期間は11/19（水）23:59まで」「数に限りはありません」「2025足先行予約品と商品ページが異なります」と伝えた。来年4月上旬からの発送になるという。
これを受けて「ミズノさん最高です！！」「めちゃくちゃ嬉しい！」「神！！！」「このような売り方が理想的ですね」「転売ヤー撲滅ですね」など、歓喜の声が寄せられている。