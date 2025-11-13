【ジョリーパスタの福袋】「くまのがっこう」コラボ！バッグや湯たんぽにマフラーまで入った豪華な内容。抽選販売受付中だよ〜。

パスタ専門店のジョリーパスタは、人気絵本シリーズ「くまのがっこう」とコラボレーションした「ジョリーパスタの冬の福袋2026」を抽選販売します。2025年11月13日から「ジョリーパスタ公式アプリ」で受付を行っています。

抽選は2回、公式アプリから応募可能

「くまのがっこう」シリーズの絵本「ジャッキーのトマトづくり」がモチーフのオリジナルデザインのグッズを展開。寒い季節にぴったりのふわふわ素材のキルティングバッグや湯たんぽ、中綿マフラーがセットに。また、全国のジョリーパスタで使える4000円分のお食事券も付いてくるお得な福袋です。

■セット内容

・くまのがっこう キルティングバッグ

ふわふわのキルティング生地を使ったトートバッグ。表面は「くまのがっこう」の「ジャッキー」イメージのキルティングパターンを施したパステルイエローの生地に、コラボレーション限定タグをあしらっています。マチを備えていて収納力があり、普段使いにも活躍してくれそうです。

持ち手には綿混素材を使用し、しっかりとしていて快適に利用できます。裏地には、絵本「ジャッキーのトマトづくり」がモチーフの、ジャッキーやトマト、キッチンアイテム、ジョリーパスタを表現したパスタを散りばめたオリジナルイラストをプリントしています。

サイズは幅約270mm×奥行140mm×高さ250mm。

・くまのがっこう 湯たんぽ

モコモコ素材のカバーに「ジャッキー」のイラストをあしらった福袋限定デザイン。中身はジェルタイプで、電子レンジで加熱して繰り返し使えます。寒い季節を快適に過ごせるアイテムです。

サイズは幅約190mm×高さ305mm。

・くまのがっこう 中綿マフラー

ふわふわのボア素材とキルティング生地を組み合わせ、軽量であたたかい、冬にぴったりのアイテム。ナチュラルカラーを採用し、福袋限定の「くまのがっこう」のかわいらしいコラボレーションタグを備えています。

サイズは幅約960mm×高さ150mm。

・ジョリーパスタ スパゲッティ（100g×5束）

ジョリーパスタの店舗でも使われているというデュラム小麦100％のパスタ。計量不要の結束タイプで、自宅でもジョリーパスタこだわりのパスタを楽しめます。

・ジョリーパスタお食事券 4000円分（500円×8枚）

全国のジョリーパスタで使えます。1回の食事で複数枚の利用も可能で、本券1枚で飲食代金（税抜）から500円を値引きします。売店商品は除きます。

有効期間は26年1月1日から6月22日までです。

購入方法は、ジョリーパスタ公式アプリから抽選に応募し、後日店舗または宅配で受け取り可能です。

価格は、店舗受け取りが5000円、宅配受け取りが5500円です。

第1次抽選販売受付期間は、11月13日10時から11月17日18時。結果発表は11月19日10時ごろ、第2次抽選販売受付期間は、11月19日10時から11月24日18時。結果発表は11月26日10時ごろです。

購入は1人1個までです。1次抽選で当選した人は2次抽選に応募できませんが、1次抽選で落選した人は2次抽選に再度応募可能です。また、1次抽選に応募していない人でも2次抽選に応募できます。

購入手続き期間は、第1次期間は11月19日から11月24日23時59分。第2次期間が11月26日から11月30日23時59分まで。

受け取り期間は、店舗で受け取りの場合、12月22日から31日、宅配で受け取りの場合、12月19日から順次発送予定です。

受け取りは、全国のジョリーパスタで可能です。店舗は抽選応募時に指定できます。応募後の受け取り店舗の変更は不可です。また、1次抽選に落選後、2次抽選に応募する際、受け取り店舗の変更はできません。

詳細は特設ページで確認できます。

※価格はすべて税込です。

