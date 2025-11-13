プロ野球のドラフト会議で阪神タイガースから5位で指名を受けたオイシックスの能登嵩都投手が球団と仮契約を結びました。「できるだけ早く1軍を目指したい」と意気込みました。



能登嵩都投手は11月13日、阪神との入団交渉に臨み仮契約を結びました。契約金は推定3500万円、年俸は推定660万円ということです。



会見で契約金の使い道、そして阪神の選手となる意気込みを聞かれると…





〈能登嵩都投手〉「奨学金を全部返したいです。（阪神は）選手層の厚いチームなので自分の持っている何かをアピールして必要とされるピッチャーになることが一番だと思うので」緩急を活かし空振りも取れる本格派右腕として活躍する能登投手。今シーズンはイースタン・リーグの最多勝や最多奪三振など主要タイトルを獲得しました。阪神のスカウトはストレートの角度や切れの良さを評価していて、オイシックスでの2年間の成長をぶつけてほしいと期待されています。〈能登嵩都投手〉「たくさんのサポーターが毎試合声援をくれたり応援してくれたりで、2年間残した成績がこの結果につながったと思うので、新潟の皆さんには感謝しかないです。違う世界で分からないですけどできるだけ早く1軍のキャンプだったり1軍のベンチ入りを目指して取り組んでいきたい」本契約と入団会見は12月中旬に予定されており、背番号は入団会見で発表するということです。