心の孤立を解消する「小さな村」。精神疾患と共に生きる人を支える「KINOPPI CAFÉ」の挑戦とは？
コロナ禍を経て、「心が疲れた」と感じる人が増えている。厚生労働省のデータによると、うつ病や不安障がいなどの精神疾患を抱える人は、いまや約600万人。10年前の約1.5倍にまで増えた。外出の制限、働き方の変化、人との距離感の変化...便利になったはずの社会で、誰もが“つながりの希薄さ”を感じているのかもしれない。
【図を見る】総人口が減少する一方で、障がい者人口は増加の一途をたどっている。社会全体に占める障がい者の割合は、今後ますます高まっていくことが予測されるそう
そんななか、茨城県にある一軒のカフェが注目を集めている。その名は「KINOPPI CAFÉ(キノッピカフェ)」。一見すると、穏やかな時間が流れる普通のカフェだ。しかし、ここでは精神疾患を抱える人たちが、互いに支え合いながら働き、生きるための力を取り戻しているのだとか。
「ここは、心を治す場所というより、“自分を取り戻す場所”なんです」そう語るのは、運営元であるGOOD LIFE HOLDINGS 株式会社の代表・紀林(きのはやし)さん。今回は紀さんに、コロナ禍で心の不調が増えた背景、そして「KINOPPI CAFÉ」が“自分を取り戻す場所”として機能している理由について話を聞いた。
■コロナ禍で急増した“心の疲れ”。その背景にあるもの
なぜ、これほどまでに精神疾患が増えてしまったのか。紀さんは「生活のリズムと人との関係性が同時に崩れたことが大きい」と話す。
「外出制限やテレワークの普及で運動量が減り、生活が単調になりました。体を動かさない生活は、心の不調に直結します。さらに経済的不安や将来への焦りが重なり、多くの人が“知らぬ間に限界を超えていた”のです」
精神的に不安を感じても、誰にも言えない。その孤独がさらに不安を増幅させる。紀さんによれば、ネガティブな情報が拡散されたことも、メンタルを揺さぶる要因になったそう。
「有名人の訃報や“他人の幸せな投稿”を目にするたびに、自分が取り残されたように感じてしまう。現代社会の“情報の多さ”も、心の負担を増やしています」
ただ一方で、メディアでメンタルヘルスが取り上げられる機会が増えたことで、「精神科に通うこと」へのハードルが下がったのも事実だ。
「“心の健康”をケアすることが“普通のこと”として認識され始めたのはよい変化です。ただし、治療だけでは人は“社会のなかの自分”を取り戻せない。そこを補う場所が、まだまだ足りないのです」
■「支援する・される」ではない。“共に生きる”を形にした場所
「KINOPPI CAFÉ」は、その“足りない場所”を埋める存在だ。ここでは、精神疾患を持つ人が働き、地域の人と交わり、時に笑い合う。メニューを提供する手や、テーブルを拭く手の多くが、心に悩みを抱えた人たちのものだ。
「家庭でも職場でもない“第3の居場所”として、利用者が自分の役割を見つけ、自己肯定感を育てていく。それが『KINOPPI CAFÉ』の役割です。支援する側・される側という線引きはありません」
利用者たちは、カフェでの調理や接客をはじめ、畑での農作業、封筒づくり、国会議事堂のお土産の梱包作業など、さまざまな仕事に取り組んでいる。
紀さんが大切にしているのは、その作業そのものよりも、「あなたがいてくれて助かる」という実感を持てることだ。
「例えば、グループホームの仲間に手作りのおかずを届けたとき、『おいしい』『ありがとう』と声をかけられる。そのひと言が、生きる自信につながるんです」
誰かに頼られる経験が、自己肯定感を育む。“役割を持つ”というシンプルな行為が、心の回復を後押ししているのである。
■「サービス」ではなく「村」をつくる。支え合いの形を再定義
「KINOPPI CAFÉ」の取り組みで特筆すべきは、障がい者とスタッフの間に「支援する側・される側」の線引きがなく、「KINOPPI CAFÉ」では、スタッフと利用者の間に上下関係がない。それどころか、スタッフが利用者にお願いごとをすることもあるのだとか。
「『荷物を運んで』『これお願いしていい？』と声をかけるんです。一方的に“支援する”のではなく、“頼る”ことが自然にある関係が大事だと思っています」
健常な人も疾患を抱える人も、高齢者も若者も、互いに支え合う。その“対等な空気”こそが、安心感を生み出している。
「実際に、引きこもっていた方が毎日外に出られるようになったり、家族との関係がよくなったりする変化が生まれています。“誰かに必要とされる”ことが、人を立ち上がらせるのです」
家族だけで支えきれない“心のケア”を、地域全体で支える。紀さんは、それを「現代に必要な“新しい村の形”」と表現する。「人は、理解してくれる誰かがそばにいるだけで救われます。『KINOPPI CAFÉ』は、その“誰か”を増やす場所なんです」と話す紀さん。
■“障がい者雇用”の先にある希望。企業にも広がる可能性
多くの企業では、いまも「障がい者雇用」を“義務”として捉えている。だが、「KINOPPI CAFÉ」が描くのは、もっと前向きな未来だ。
「障がいのある人を“支援の対象”ではなく、“一緒に働く仲間”と考える。そんな職場が増えれば、社会はもっと優しく、強くなれると思うんです」
仮に、製造業なら集中力を活かした作業工程を設計する。小売業なら、障がいのあるスタッフと健常者が一緒に接客をする。紀さんは、そんな“協働のかたち”を全国の企業にも広げたいと考えている。
「とはいえ、スタッフの意識を変えるのは簡単ではありません。“自分が何をできるか”ではなく、“相手ができるように自分が変わる”という発想が必要なんです。でも、それに気づけた瞬間、支援は一気に楽しくなるんですよ」
今では180人を超えるスタッフが辞めずに働き続けている。そこには、“誰かを変える喜び”ではなく、“自分が変わる喜び”がある。そして紀さんは、最後にこう語った。
「心の病は、“特別な誰か”だけのものではありません。誰にでも起こりうること。だからこそ、“共に生きる場”が必要なんです」
“心の孤立”を解消する小さな村、「KINOPPI CAFÉ」。そこから、やさしい社会のかたちが、いま確かに広がりつつある。
取材・文＝西脇章太(にげば企画)
