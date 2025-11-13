11月13日、モデルでフルート奏者のCocomi、女優のKoki,が自身のInstagramを更新。貴重な秘蔵写真とともに、この日53歳を迎えた父・木村拓哉を祝ったことが話題になっている。

長女Cocomiが投稿したのは、木村と母・工藤静香、そして自身と妹Koki,が、まだ子供だった頃の家族の4ショットだ。

「幸せそうな4人がはちきれんばかりの笑顔で写っていますね。そして木村さんに向けて《53歳もイケイケでカッケェまま行ったれ》とエールを送りつつ、《プレゼントはまだ待って、ゲット出来てないから》と、父のやさしさに甘える一面も見せています」（芸能記者）

一方、次女のKoki,がインスタで投稿したのは、犬と戯れる木村や、子供の頃、姉妹が彼と海辺で写った写真など5枚。英語で《Happy birthday to the best dad in the world》（世界で最高のお父さん、誕生日おめでとう）とつづっている。

木村家の素顔が垣間見えるショットにSNS上では、

《世界一素敵な家族写真 木村拓哉様お誕生日おめでとうございます》

《ドラマのワンシーンみたい》

《異次元のファミリーやな キムタク最強すぎやろ》

など祝福メッセージとともに、うらやむ声も続々と寄せられている。事実上、木村家は“最強の芸能一家”といってもいい現状がある。芸能プロ関係者はこう分析する。

「まず木村さんですが、21日から山田洋次監督、倍賞千恵子さんとのW主演で『TOKYOタクシー』が公開されます。本作では、倍賞さん演じるマダムを乗せるタクシー運転手役を演じています。さらに来年には『教場』シリーズが2部作で公開されるなど、オファーは引きも切りません」

2人の娘も絶好調だ。

「Cocomiさんは先月11日と今月11日、自身4度目となるリサイタルを大阪と東京で開催しました。Koki,さんは4日、木村さんが5年連続で選ばれているベストジーニスト賞を獲得。また、2027年春公開予定の主演映画も先日クランクアップしました。共演者にはSnow Man・ラウールさんも名を連ねています」（前出・芸能プロ関係者）

工藤静香も、自身のインスタを通して木村家の今を届けている。

「本業の歌手としても12月放送の『2025 FNS歌謡祭』（フジテレビ系）への出演も決定。最近は Koki,さんの映画撮影に同行するなど、母として“芸能界の先輩”として娘たちの成長を見守っているようです。家族内イベントがこれほど注目を集めるわけですから、やはりそのパワーはものすごいですね」（前出・芸能プロ関係者）

キムタクとしても父親冥利に尽きるだろう。