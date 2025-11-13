「いい絆だなぁ」「一生の友情が芽生えてそう」メキシコのGS突破を廣山ジャパンも一緒に祝福！ 胸アツ交流にファンほっこり「美しい光景だ」【U-17W杯】
廣山望監督が率いるU-17日本代表は、カタールで開催されているU-17ワールドカップで、グループステージ（GS）を２勝１分けの成績でB組を首位突破。決勝ラウンドに駒を進めた。
そんななか、廣山ジャパンとU-17メキシコ代表のピッチ外の一幕が話題を呼んでいる。
F組のメキシコはGS最終節のスイス戦を１−３で落とし、３位でフィニッシュ。各組の上位２チームのほか、３位の上位８チームが決勝ラウンドに進むことができるレギュレーションで、メキシコのグループステージ突破はL組の最終節・サウジアラビア対マリの結果次第に。最終的には、マリに敗れたサウジと勝点、得失点差、総得点で並んだメキシコが、フェアプレーポイントの差で３位チームの８位に滑り込んだ。
日本とメキシコは宿舎が同じ。サッカー日本代表の公式Xが11月13日、「日本の選手たちも一緒に喜びを分かち合う U-17メキシコ代表がグループステージ突破を決めた瞬間」などと綴り、両国の選手たちが歓喜する様子を公開。SNS上では次のような声があがった。
「スポーツのチカラってやつだなぁ」
「すごく素敵な交流で笑顔になる」
「決勝でこの２チームが対戦したら激アツ」
「美しい光景だ」
「すごくほっこりする」
「最高だな」
「サッカーって素晴らしい」
「日本もメキシコも頑張って欲しい」
「いい絆だなぁ」
「一生の友情が芽生えてそう」
なお、ラウンド32でメキシコは14日にアルゼンチンと対戦。日本は15日に南アフリカと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】やったな！ 良かったな！ U-17メキシコのGS突破を廣山ジャパンも祝福！
