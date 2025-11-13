4人組ヒップホップクルー東京感性、日常の“豊かさ”がテーマのライフソング「YUTAKA」配信リリース決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

4人組ヒップホップクルー、東京感性が、11月19日に新曲「YUTAKA」を配信リリースすることが決定した。

■注目の若手実力派クリエイターとともに制作された「YUTAKA」

今回リリースが決定した新曲「YUTAKA」は、現代に生きる我々の日常の中にある“豊かさ”をテーマに、等身大に自分自身と向き合ったライフソング。トラックメイカーにJowokiを迎え、レコーディングはTAXON、ミックス＆マスタリングはSARVALが担当するなど、今注目の若手実力派クリエイターとともに制作された。

東京感性は、ADLER、ONE、K02、DJのShingo Yueからなる4人組。2024年5月に「Street Scape」をリリースし、都内のクラブシーンを中心に本格的な活動を開始した。洗練されたビートと、抒情的なリリック＆フロウで独自のスタイルを確立している。

2025年にはSNSを通じて楽曲が注目を集め、3月にはシングル「Play Back」を配信リリース。楽曲のMVは、Tade DustやD3adStockなど、シーンの最前線で活躍するアーティストの作品を手掛けてきた映像作家／写真家のHIROKI ABEが監督を務め、注目を集めた。さらに、6月にはUK Garage、Jersey Clubといった軽快なトラックを採用した楽曲「Mirage」を配信リリース。7月には満を持して自身としては初となるEP作品『MILESTONE』を配信リリースし、Club Bar Familyにてリリースパーティーを開催。さらに、8月には自身初のフェス出演を『SUMMER SONIC 2025』東京会場“Club Que Sera Sera”ステージにて果たした。9月にはコロンビア出身のプロデューサーAlenoiseを迎えたシングル「VIBE&VIBE」を配信リリースするなど、今、目が離せないクルーだ。

■リリース情報

2025.09.10 ON SALE

DIGITAL SINGLE「VIBE&VIBE」

2025.11.19 ON SALE

DIGITAL SINGLE「YUTAKA」

