

11月13日に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。



■新設 ――――――――――――――



サインド <4256> [東証Ｇ] 決算月【3月】 11/13発表

毎年3月末時点で200株以上を保有する株主を対象に、デジタルギフト1万6000円分を贈呈する。



ＳＩＧグループ <4386> [東証Ｓ] 決算月【3月】 11/13発表

毎年3月末時点で300株以上を1年以上継続して保有する株主を対象に、保有株数に応じて3000～1万円分のQUOカードを贈呈する。初回の26年3月末基準日に限り、継続保有の要件は設けない。



日東精工 <5957> [東証Ｐ] 決算月【12月】 11/13発表

毎年12月末時点で500株以上を1年以上保有する株主を対象に、綾部市特産品（保有株数に応じて3000～1万円相当）、またはデジタルギフト「giftee Box」（2000～8000ポイント）を贈呈する。ただし、初回の25年12月末基準日に限り、継続保有の要件は設けない。



コレックホールディングス <6578> [東証Ｓ] 決算月【2月】 11/13発表

毎年8月末と2月末時点で100株以上を保有する株主を対象に、一律1000円分のQUOカードを年2回贈呈する。



■継続 ――――――――――――――



チェンジホールディングス <3962> [東証Ｐ] 決算月【3月】 11/13発表

株主優待制度を29年6月末の基準日まで継続する。12月末と6月末時点で300株以上を保有する株主を対象に、保有株式と保有期間に応じて7500～1万円分のデジタルギフトを年2回贈呈する。



■記念優待 ――――――――――――



田谷 <4679> [東証Ｓ] 決算月【3月】 11/13発表（場中）

創業60周年記念特別株主優待を実施。26年3月末時点で100株以上を保有する株主を対象に、一律1000円分のQUOカードを贈呈する。



■拡充／変更 ―――――――――――



ＩＮＰＥＸ <1605> [東証Ｐ] 決算月【12月】 11/13発表

800株以上を2年以上継続保有する株主に対するQUOカードを3年未満で5000円、3年以上で8000円にそれぞれ増額する。また、12月末時点で800株以上を8年間保有した株主には、通常の優待品に加え、オリジナルの記念品を贈呈する。初回の贈呈は27年12月末現在の判定に基づいて行う予定。



はごろもフーズ <2831> [東証Ｓ] 決算月【3月】 11/13発表

株主優待制度の対象者を拡大。保有株数の要件を従来の500株以上→100株以上に変更する。100株以上500株未満の株主には600円相当の自社製品を贈呈する。



日本情報クリエイト <4054> [東証Ｇ] 決算月【6月】 11/13発表

保有株数100株以上の優待内容をQUOカード500円→デジタルギフト1000円に増額する。また、300株以上の区分を新設し、デジタルギフト5000円を贈呈する。



東京都競馬 <9672> [東証Ｐ] 決算月【12月】 11/13発表

現行の優待内容に加え、大井競馬場内飲食店舗「STAR LIGHT」限定の飲食優待券（500円）を追加する。



リンクアンドモチベーション <2170> [東証Ｐ] 決算月【12月】 11/13発表（場中）

優待品のデジタルギフトの交換先にQUOカードを追加。



中央自動車工業 <8117> [東証Ｓ] 決算月【3月】 11/13発表（場中）

保有株数と保有期間に応じて贈呈する優待品の金額を2000～4000円相当に変更。従来より1000円増額する。



■中止 ――――――――――――――



ユニバーサルエンターテインメント <6425> [東証Ｓ] 決算月【12月】 11/13発表

25年12月末基準日の株主優待実施を見送る。



株探ニュース

