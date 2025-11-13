『キン肉マン』公式サイトにて、「超人検索」、「技検索」ができるようになったのはご存知でしょうか？ 今回も、先月10月にどの超人や技の人気があったのか、その検索数のランキングページを元に分析していくぞ！

＊＊＊

■超人検索ランキング

超人検索ランキングはキン肉マングレート（３代目）が1位をキープ！ ウォーズマン（3位→2位）、悪魔将軍（2位→3位）、キン肉マン（4位→4位）とトップ4もほぼ不動です。

そして5位には現在連載で大活躍中のテリーマン（先月9位）が登場！ 対するエンデマン（先月10位）も7位に上昇中。2人の激闘の行方を見守りつつ、ぜひ2人のプロフィールや技もご確認ください！

下位では、サイコマン（21位）、カレクック（22位）、大魔王サタン（23位）、キン肉マン マリポーサ（24位）、ジャスティスマン（25位）、ザ・ニンジャ（28位）がそれぞれ圏外からランクイン。大魔王サタンとジャスティスマンの注目度アップは、アプリ「キン肉マン 極・タッグ乱舞」に参戦したからと思われます。

そしてまたもや人気が上昇したカレクックは、先月キン肉マン＆テリーマンとのコラボ動画が公開された「カップヌードルPROカレー味」の影響でしょうか？（動画ではチラッとしか出てきませんが...） それとも、昨年「神田カレーグランプリ2024」で話題になり、10月末にキン肉マン公式オンラインストア「KIN29.COM」で発売がスタートした「カレクックのアタマカレー」の影響でしょうか？ いずれにせよ『キン肉マン』は牛丼だけでなくカレーとも相性バッチリです！

ちなみに、30位に登場したクロエは10月に新登録されたばかりの超人です。彼の活躍ぶりはコミックス88・89巻をチェック！

■技検索ランキング

一方の技検索ランキングは、7月の登場以来4か月連続で「キン肉バスターイモータル」が首位をキープ！ 不動の人気ぶりを見せつけています。さらに連載での3代目グレートの活躍により「マッスル火玉弾」が圏外から14位にランクイン！ 懐かしい技の復活、また見たいですね！

また、クロエと同じタイミングで新登録された技が多数ランクインしています。「マッハ・パルバライザー」（クロエ／4位）を始め、「アヴァランチ・デスロード」（ファナティック／7位）、「永遠の最終楽章」（ファナティック／11位）、「ララミージャンゴ」（ペシミマン／17位）、「キン肉族局中秘伝亡羊捕牢固め」（ネメシス／29位）など、コミックス86〜90巻分の51の新技が追加されていますので、こちらも合わせてチェックをお願いします！

ちなみに、当ランキングの集計担当者はジェロニモが大好きで、超人ランキングでは24位から17位、技ランキングでは「アパッチのおたけび」が圏外から21位にそれぞれ上がったことで、「ランクが落ちても必ずまた順位を上げてくるジェロニモ！」と大喜びしています。みなさまの推し超人・推し技も、ぜひ応援よろしくお願いします！

＊＊＊

次回は12月初旬に11月のランキングを振り返っていく予定！ お楽しみに！

©ゆでたまご／集英社