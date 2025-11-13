二宮和也、岡田准一には「“呼んでください”って話を」芝居での共演に喜び「贅沢な時間でした」【イクサガミ】
【モデルプレス＝2025/11/13】俳優の岡田准一、嵐の二宮和也が11月13日、東京・浅草寺で行われたNetflixシリーズ「イクサガミ」 (全6話一挙配信）戦神祭に出席。二宮が出演の経緯を明かした。
【写真】岡田准一・二宮和也ら「イクサガミ」キャストが浅草寺に集結
今作で主演・プロデューサー・アクションプランナーを務める岡田。後輩である二宮の出演については「僕から言ってないですよ。本当に出たいって言ってきてくれて」と、二宮から声をかけられたと告白した。
二宮は「現場を見たいなっていうのはもちろんあったし、特に僕はお芝居っていう面では一緒にやらせてもらったことがなかったので、やりたいっていうのはずっと言ってました」と説明。「岡田さんがいろんな方々を見て、それでもやっぱりお前がいいんじゃないかって思ってくれたら呼んでくださいって話をさせていただいていたので、実際呼ばれて本当に嬉しかったですし、やっていて楽しい、贅沢な時間でしたね」と振り返った。
原作は、時代小説家・今村翔吾が武士の時代の終焉を迎えた明治を舞台に描き、“最高のエンタメ時代小説”とも各界から称される同名小説「イクサガミ」シリーズ。プロデューサー・アクションプランナーを務める岡田が、「人斬り刻舟」の異名を持つ主人公・嵯峨愁二郎を演じ、生と死が交錯する壮絶なバトルを展開する。
イベントには、岡田、二宮をはじめ、藤崎ゆみあ（※「崎」は正式には「たつさき」）、清原果耶、東出昌大、染谷将太、早乙女太一、遠藤雄弥、岡崎体育、吉岡里帆、玉木宏、伊藤英明らキャストと、藤井道人監督が登壇。また、本作の制作スタッフたちがこの日のためだけに再集結し、一夜限りのLIVE殺陣アクションも繰り広げた。（modelpress編集部）
◆岡田准一主演「イクサガミ」
