今年8月の記録的な大雨から3か月が経ちました。甚大な被害が出た熊本県八代市では、今も避難所で生活を続けている人たちがいます。

【写真】戸も椅子も土砂で…被災直後の西本さん宅

八代市の避難所「千丁コミュニティセンター」では、8月11日の開設直後は25世帯70人ほどが身を寄せていましたが、徐々に生活再建を果たし、今残っているのは5世帯5人です。※2025年11月12日時点

西本憲治さん「希望がだんだんなくなってきてる」

8月の大雨で大量の土砂が流れ込んだ八代市興善寺町で暮らしていた西本憲治さんです。

「地獄を過ぎていた。地獄よりもひどい状態に感じた」

自宅は床上160cmほどまで浸水し、住める状況ではありません。



妻が病気で介助が必要なため、息子の自宅の近くで新たな住まいを探していますが、希望する広さの部屋が見つからず、避難所生活は3か月を過ぎました。

「生活スペースがなくなるということがこんなに辛いと思わなかった」

食事は毎日3食、弁当が支給されますが、なかなか箸が進まないといいます。



ただ、この日は今月2回目の、ボランティアによる炊き出しがありました。

西本さん「うまい」

――温かい汁物があると違いますか？

「全然違うよ。本当うまい。温かくて」



ボランティアの男性「食が進まないと気持ちも落ちていくので、ちょっと気持ちだけでも上がってくれたらいいなと」

気持ちだけでも前向きに。そう思いたい心情とは裏腹に、どうすれば生活が再建できるのか、何をすれば良いのか、全くわからない状況です。

西本さん「蒸発したい。この現状から逃げたいよ、本心は。八方ふさがりで。将来どういうビジョンを描いたらいいんでしょう。描けないもん」



被災翌月は、廃棄物の処分に困っていた西本さんですが、それが済んで一歩進んだら壁、進んだらまた壁という状況が3か月続いています。

被災の状況・程度がそれぞれ異なるため、被災者全員に寄り添う難しさがあります。

そういった中で、熊本県弁護士会がある制度の改善を求めています。

それが『賃貸型応急住宅』いわゆる「みなし仮設」についてです。大雨や地震などで自宅に住めなくなった人に、自治体がアパートなどを借り上げて提供する住宅のことです。

被災時の住まいで入居期間に “差”

「みなし仮設」の入居期間について、熊本県も熊本市も、現在は被災前が持ち家だった世帯は2年以内、賃貸住宅だった世帯は1年以内としています。

被災前の住まいによって入居期間に差があることを県弁護士会は問題視しています。

鹿瀬島正剛弁護士「これは被災者のためにならない。やっぱり間違っている。合理性がない」

こう訴えるのは、県弁護士会で災害対策委員長を務め、熊本地震などでも支援に取り組んだ鹿瀬島正剛弁護士です。

元々の住まいが持ち家か賃貸住宅かで、みなし仮設の入居期間に差があることについて…。

鹿瀬島弁護士「借家の人と持ち家の人でこんなにバランスを欠く期間の差を設けること自体、不合理な差別」

県と熊本市は、この違いについて、『元々持ち家に住んでいた人が住まいの再建に要する期間』と『元々賃貸住宅に住んでいた人が次の賃貸住宅を探す期間』を比較して設定したとしています。

鹿瀬島弁護士は、この差が「生き方や生活を自由に決定する権利」＝「自己決定権」を侵害しているのではないか、と主張します。

鹿瀬島弁護士「元々持ち家だった人は持ち家で生活再建をする。貸家に住んでいた人は貸家で生活再建をすることが前提になっている。でもそんなのどんな形で再建するかなんて被災者が決めることじゃないのかと」

【熊本市】11月10日の市長会見では…

熊本市は元々、賃貸住宅の人の入居期間を6か月に設定していましたが、11月10日、1年に延長すると発表しました。

――借家の人が半年から1年になった。2年まで延ばすべきという考えは？

熊本市 大西一史市長「今整理する中では特段ありません。県とも合わせながら対応を考えている」

ただ、大西市長は、期限を迎えたからといって直ちに退去を求めるわけではないと強調します。

大西市長「当然みなさんの実情、復旧の状況は違うから、福祉的な支援が必要ということもあるので、そういった状況を踏まえて、これからも対応していきたいと考えています」

県も熊本市も、元々賃貸住宅に住んでいた人が1年以内に新たな物件に入居することが困難な場合には、みなし仮設の入居期間を延長できるとしています。

鹿瀬島弁護士「熊本市HPのどこ見ても、延長できるという規定は載ってない。大西市長はそりゃあもう個別事情によって延長しますって言ってるんだけど、どこにも書いてない。延長することも前提としていないように見える」

鹿瀬島弁護士は、誰一人取り残さずに被災者を丁寧にサポートすることが、自治体の役目だと訴えています。

キャスター「自治体は組織として大きいが、困っている人は一人一人事情が違うというところで、全員が納得する仕組みを作るのは非常に難しいのだろうと感じました。持ち家か賃貸かに関わらず、新たな住まいを探すのは、部屋の広さや、家族が通う学校や病院、職場などを踏まえた立地もある。被災して身動きが取りにくい状況下で探すのは、さらに難しさが増しますよね」

記者「それは熊本県も熊本市も理解しているので、入居期間の延長も可能だとしています。ただ、県弁護士会としては、そもそも差があることが問題であり、さらには『延長可能』など制度の仕組みをしっかりと周知してほしいとしています」