お笑いコンビ、ナイチンゲールダンスの中野なかるてぃん（31）とヤス（32）が13日、都内で11月28日発売の初ストーリー写真集「君とナイチンゲールダンス−もしも出会っていなかったなら−」（ヨシモトブックス）の取材会を行い、見どころを語った。

ロングインタビューのほか、ぼる塾・田辺智加が2人をスタイリングする企画なども収録。ヤスはオファーに「ついに来たかと。待ち望んでいました」と喜び「マユリカさんが昔、ビキニ写真集を出したので、阪本さんと飲んだときは写真集の話題で持ちきりで。『俺のときはこうやって…』と言うんですけど、それが全部ビキニの内容なんで何も参考にならないんですよ」と笑った。

写真集では、ヤスがホスト、中野が弁護士に扮（ふん）する場面もある。しかし、中野のカツラ姿が「大失敗だった」とも明かし、中野は「僕の頭の形のせいか、うまくセットができなかったです」と苦笑いで振り返った。

田辺のスタイリングでは「チェッカーズになること」をリクエストされた。ヤスは「田辺さんが僕たちのことも推してくれているので、100冊ぐらい買ってくれることは想定してます。僕がホストをやっているので、紅しょうがの熊元プロレスさんも100冊買ってくれると思うので、200冊は確定です」と笑わせた。

2人は今年の「M−1グランプリ」で準々決勝まで進出中。もちろん決勝進出、優勝を狙う。ヤスは「ここで注目を集めて写真集を売りたいという（周囲の）意思は感じています。劇場とかテレビよりも、出版社の方からのプレッシャーが一番強いですよ」と笑いを誘いつつ飛躍を誓った。