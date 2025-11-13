ボリビア戦は「問題なくできると思います」

日本代表は11月13日、豊田スタジアムで14日に控えているガーナ代表戦に向けた前日練習を行った。

日本代表に合流後、別メニュー調整が続いているMF鎌田大地は、この日もチーム練習には加わらなかった。練習後の取材に応じた鎌田は、ガーナ戦の欠場を明言した。

所属するイングランド1部クリスタル・パレスで2か月連続の月間MVPに選出されるなど、好調の鎌田だが、11月1日のブレントフォード戦で負傷した後も、6日のUEFAカンファレンスリーグのAZ戦に途中出場して、9日のブライトン戦では先発に復帰した。自身のコンディションについて「だいぶ良くなって来ていると思います」と言い、11月シリーズでの試合に出場については「明日（ガーナ戦）は多分、難しいと思いますけど、次の試合は問題なくできると思います」と、森保一監督とも話し合って18日のボリビア戦に向けて調整していると語った。

複数の箇所を痛めていることを認め、「無理をしても（ガーナ戦は）できない状態だった」と明かした鎌田だが、「試合数もすごく多いですし、代表戦は2試合ですが、クラブチームと代表をあわせると試合数は多いので（好調で出られないもどかしさより）忙しいという感じです」と言い、現日本代表コーチでフランクフルトでチームメイトだった長谷部誠コーチらを参考に、調整するよりも、日常の練習にしっかり取り組むことが重要だと続けた。

「僕の今までの経験上というか、長くやっている人を見ても、やる量を減らしたり、（強度を）落としちゃったりすると、どんどん落ちていくと思うので、とにかく練習は基本、できるならやる。調整というよりも体を動かしたりしてやるようにしています。（やらないと筋力や体力）全部が落ちるというか。年を取ったから、練習を少し減らしたりだとか、チームの練習、最低限やらないといけないことをやっていない選手は、長くやれていない選手が多かった。逆にハセさんとか、ほかの選手もそうですけど、自分の身近でやっていて練習をしっかりこなしている選手は、やっぱり長くやっていると思うので、調整というよりもちゃんとやることが大事だと思います」

10月には史上初のブラジル戦勝利も経験し、日本代表でも手応えがあったはず。そのなかで森保一監督がブラジル戦のメンバーで戦うと明かしたガーナ戦を欠場することになる鎌田だが、ボリビア戦では万全の姿を見せてくれそうだ。（河合 拓 / Taku Kawai）